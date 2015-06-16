Меню
Напарницы 2010 - 2016 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Rizzoli & Isles
16+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
16 июня 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 6-го сезона сериала «Напарницы»
Платформа
The Platform
Сезон 6
Серия 1
16 июня 2015
Басхолы
Bassholes
Сезон 6
Серия 2
23 июня 2015
Смертельная жатва
Deadly Harvest
Сезон 6
Серия 3
30 июня 2015
Игра в имитацию
Imitation Game
Сезон 6
Серия 4
7 июля 2015
Игра с нарушением дисциплины
Misconduct Game
Сезон 6
Серия 5
14 июля 2015
Лицевая стоимость
Face Value
Сезон 6
Серия 6
21 июля 2015
Плохое семя прорастает
A Bad Seed Grows
Сезон 6
Серия 7
28 июля 2015
Приятно познакомиться, доктор Айлс
Nice to Meet You, Dr. Isles
Сезон 6
Серия 8
4 августа 2015
Краны любви
Love Taps
Сезон 6
Серия 9
11 августа 2015
Сестра-сестра
Sister Sister
Сезон 6
Серия 10
18 августа 2015
Притворись, пока не получится
Fake It 'Til You Make It
Сезон 6
Серия 11
25 августа 2015
5:26
Сезон 6
Серия 12
1 сентября 2015
Прятки
Hide & Seek
Сезон 6
Серия 13
16 февраля 2016
Убийствохуана
Murderjuana
Сезон 6
Серия 14
16 февраля 2016
Напуганные до смерти
Scared to Death
Сезон 6
Серия 15
23 февраля 2016
Восток встречается с Западом
East Meets West
Сезон 6
Серия 16
1 марта 2016
Путешествие на бомбе
Bomb Voyage
Сезон 6
Серия 17
8 марта 2016
Выстрел в темноте
A Shot in the Dark
Сезон 6
Серия 18
15 марта 2016
