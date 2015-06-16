Меню
Напарницы 2010 - 2016 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Напарницы
Rizzoli & Isles 16+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 16 июня 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты

7.7 IMDb
Платформа The Platform
Сезон 6 Серия 1
16 июня 2015
Басхолы Bassholes
Сезон 6 Серия 2
23 июня 2015
Смертельная жатва Deadly Harvest
Сезон 6 Серия 3
30 июня 2015
Игра в имитацию Imitation Game
Сезон 6 Серия 4
7 июля 2015
Игра с нарушением дисциплины Misconduct Game
Сезон 6 Серия 5
14 июля 2015
Лицевая стоимость Face Value
Сезон 6 Серия 6
21 июля 2015
Плохое семя прорастает A Bad Seed Grows
Сезон 6 Серия 7
28 июля 2015
Приятно познакомиться, доктор Айлс Nice to Meet You, Dr. Isles
Сезон 6 Серия 8
4 августа 2015
Краны любви Love Taps
Сезон 6 Серия 9
11 августа 2015
Сестра-сестра Sister Sister
Сезон 6 Серия 10
18 августа 2015
Притворись, пока не получится Fake It 'Til You Make It
Сезон 6 Серия 11
25 августа 2015
5:26
Сезон 6 Серия 12
1 сентября 2015
Прятки Hide & Seek
Сезон 6 Серия 13
16 февраля 2016
Убийствохуана Murderjuana
Сезон 6 Серия 14
16 февраля 2016
Напуганные до смерти Scared to Death
Сезон 6 Серия 15
23 февраля 2016
Восток встречается с Западом East Meets West
Сезон 6 Серия 16
1 марта 2016
Путешествие на бомбе Bomb Voyage
Сезон 6 Серия 17
8 марта 2016
Выстрел в темноте A Shot in the Dark
Сезон 6 Серия 18
15 марта 2016
