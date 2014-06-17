Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Напарницы 2010 - 2016 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Напарницы
Киноафиша Сериалы Напарницы Сезоны Сезон 5

Rizzoli & Isles 16+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 17 июня 2014
Год выпуска 2014
Количество серий 18
Продолжительность сезона 12 часов 54 минуты

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7.7 IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Напарницы» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Новый день A New Day
Сезон 5 Серия 1
17 июня 2014
...До свидания ...Goodbye
Сезон 5 Серия 2
24 июня 2014
Слишком хорошо, чтобы быть правдой Too Good to Be True
Сезон 5 Серия 3
1 июля 2014
Судный день Doomsday
Сезон 5 Серия 4
8 июля 2014
Лучшие планы The Best Laid Plans
Сезон 5 Серия 5
15 июля 2014
Нокаут Knockout
Сезон 5 Серия 6
22 июля 2014
Бостон Келтик Boston Keltic
Сезон 5 Серия 7
29 июля 2014
Потерянное и найденное Lost & Found
Сезон 5 Серия 8
5 августа 2014
Это деревня It Takes a Village
Сезон 5 Серия 9
12 августа 2014
Восход Феникса Phoenix Rising
Сезон 5 Серия 10
19 августа 2014
Если вы не переносите жару If You Can't Stand the Heat
Сезон 5 Серия 11
26 августа 2014
Бремя доказывания Burden of Proof
Сезон 5 Серия 12
2 сентября 2014
Мост в завтра Bridge to Tomorrow
Сезон 5 Серия 13
17 февраля 2015
Свободные ноги Foot Loose
Сезон 5 Серия 14
24 февраля 2015
Жвачка Gumshoe
Сезон 5 Серия 15
3 марта 2015
На виду у всех In Plain View
Сезон 5 Серия 16
10 марта 2015
Откусить от преступления Bite Out of Crime
Сезон 5 Серия 17
17 марта 2015
Дела семейные Family Matters
Сезон 5 Серия 18
17 марта 2015
График выхода всех сериалов
Рюкзаки с деньгами и много водки: Меньшов готовился снять «Москва слезам не верит 2» с дочкой в главной роли – угадаете, почему передумал?
На Rotten Tomatoes критики поставили всего 17 %, но 70,5 млн часов просмотра за неделю — это не шутки: Netflix опять удивил
Не все хотели только денег: какой приз в фильме «Долгая прогулка»?
А он тебя целует, но не говорит что любит: кем на самом деле были дементоры - самые страшные твари мира Поттера
Уже не раз посмотрели «Игру престолов»? Вот 5 сериалов с рейтингом 8.1+ – незаслуженно остались в тени хита HBO
У Фредди появился соперник: в кино вышел ужастик в духе «Кошмара на улице Вязов» — точно попал в настроение и получил 93% на RT
Кристофер Нолан назвал этот супергеройский боевик настоящим шедевром — «Мстители» и рядом не стояли
Пошли по пути Marvel и заблудились: «Поднятие уровня» все-таки останется без продолжения – идей для сиквела у авторов нет
Рейтинг 7.5 и 1 млрд рублей в кармане: этот российский военный фильм рвет прокат – уже сравнили с культовой «9 ротой»
«Хочется смотреть снова»: так говорят россияне про «Кавказскую пленницу» – но вы знали, что Гайдай убрал из фильма целую арку из-за Рязанова?
Без гангстеров, без мафии, но страшнее любой перестрелки: автор шедеврального «Сопрано» снимет первый сериал за 18 лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше