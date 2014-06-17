Меню
Напарницы 2010 - 2016 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Rizzoli & Isles
16+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
17 июня 2014
Год выпуска
2014
Количество серий
18
Продолжительность сезона
12 часов 54 минуты
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.7
IMDb
Написать отзыв
Список серий 5-го сезона сериала «Напарницы»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Новый день
A New Day
Сезон 5
Серия 1
17 июня 2014
...До свидания
...Goodbye
Сезон 5
Серия 2
24 июня 2014
Слишком хорошо, чтобы быть правдой
Too Good to Be True
Сезон 5
Серия 3
1 июля 2014
Судный день
Doomsday
Сезон 5
Серия 4
8 июля 2014
Лучшие планы
The Best Laid Plans
Сезон 5
Серия 5
15 июля 2014
Нокаут
Knockout
Сезон 5
Серия 6
22 июля 2014
Бостон Келтик
Boston Keltic
Сезон 5
Серия 7
29 июля 2014
Потерянное и найденное
Lost & Found
Сезон 5
Серия 8
5 августа 2014
Это деревня
It Takes a Village
Сезон 5
Серия 9
12 августа 2014
Восход Феникса
Phoenix Rising
Сезон 5
Серия 10
19 августа 2014
Если вы не переносите жару
If You Can't Stand the Heat
Сезон 5
Серия 11
26 августа 2014
Бремя доказывания
Burden of Proof
Сезон 5
Серия 12
2 сентября 2014
Мост в завтра
Bridge to Tomorrow
Сезон 5
Серия 13
17 февраля 2015
Свободные ноги
Foot Loose
Сезон 5
Серия 14
24 февраля 2015
Жвачка
Gumshoe
Сезон 5
Серия 15
3 марта 2015
На виду у всех
In Plain View
Сезон 5
Серия 16
10 марта 2015
Откусить от преступления
Bite Out of Crime
Сезон 5
Серия 17
17 марта 2015
Дела семейные
Family Matters
Сезон 5
Серия 18
17 марта 2015
