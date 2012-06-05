Напарницы 2010 - 2016 3 сезон

Rizzoli & Isles 16+
Оригинальное название Season 3
Название Сезон 3
Премьера сезона 5 июня 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 45 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Список серий 3-го сезона сериала «Напарницы»

То, что вас не убивает What Doesn't Kill You
Сезон 3 Серия 1
5 июня 2012
Грязный маленький секрет Dirty Little Secret
Сезон 3 Серия 2
12 июня 2012
Так разбивается сердце This is How the Heart Breaks
Сезон 3 Серия 3
19 июня 2012
Добро пожаловать в кукольный дом Welcome to the Dollhouse
Сезон 3 Серия 4
26 июня 2012
Бросая перчатку Throwing Down the Gauntlet
Сезон 3 Серия 5
3 июля 2012
Создатель денег Money Maker
Сезон 3 Серия 6
10 июля 2012
Без ума от тебя Crazy for You
Сезон 3 Серия 7
17 июля 2012
Режет как нож Cuts Like a Knife
Сезон 3 Серия 8
24 июля 2012
Слава родного города Home Town Glory
Сезон 3 Серия 9
31 июля 2012
Растопите мое сердце до каменного состояния Melt My Heart to Stone
Сезон 3 Серия 10
14 августа 2012
Удовлетворение групповых исков Class Action Satisfaction
Сезон 3 Серия 11
27 ноября 2012
Любить то, как ты лжешь Love the Way You Lie
Сезон 3 Серия 12
4 декабря 2012
Виртуальная любовь Virtual Love
Сезон 3 Серия 13
11 декабря 2012
Больше/меньше Over/Under
Сезон 3 Серия 14
18 декабря 2012
Больше никакой драмы в моей жизни No More Drama in My Life
Сезон 3 Серия 15
25 декабря 2012
