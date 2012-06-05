Напарницы 2010 - 2016 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Похожие
Места съёмок
Сезон 3
Rizzoli & Isles
16+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
5 июня 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
15
Продолжительность сезона
10 часов 45 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
11
голосов
7.7
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Напарницы»
То, что вас не убивает
What Doesn't Kill You
Сезон 3
Серия 1
5 июня 2012
Грязный маленький секрет
Dirty Little Secret
Сезон 3
Серия 2
12 июня 2012
Так разбивается сердце
This is How the Heart Breaks
Сезон 3
Серия 3
19 июня 2012
Добро пожаловать в кукольный дом
Welcome to the Dollhouse
Сезон 3
Серия 4
26 июня 2012
Бросая перчатку
Throwing Down the Gauntlet
Сезон 3
Серия 5
3 июля 2012
Создатель денег
Money Maker
Сезон 3
Серия 6
10 июля 2012
Без ума от тебя
Crazy for You
Сезон 3
Серия 7
17 июля 2012
Режет как нож
Cuts Like a Knife
Сезон 3
Серия 8
24 июля 2012
Слава родного города
Home Town Glory
Сезон 3
Серия 9
31 июля 2012
Растопите мое сердце до каменного состояния
Melt My Heart to Stone
Сезон 3
Серия 10
14 августа 2012
Удовлетворение групповых исков
Class Action Satisfaction
Сезон 3
Серия 11
27 ноября 2012
Любить то, как ты лжешь
Love the Way You Lie
Сезон 3
Серия 12
4 декабря 2012
Виртуальная любовь
Virtual Love
Сезон 3
Серия 13
11 декабря 2012
Больше/меньше
Over/Under
Сезон 3
Серия 14
18 декабря 2012
Больше никакой драмы в моей жизни
No More Drama in My Life
Сезон 3
Серия 15
25 декабря 2012
