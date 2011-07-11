Напарницы 2010 - 2016 2 сезон

Rizzoli & Isles 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 11 июля 2011
Год выпуска 2011
Количество серий 15
Продолжительность сезона 10 часов 45 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb

Список серий 2-го сезона сериала «Напарницы»

Нам не нужен другой герой We Don't Need Another Hero
Сезон 2 Серия 1
11 июля 2011
Живое доказательство Living Proof
Сезон 2 Серия 2
18 июля 2011
Человек-моряк Sailor Man
Сезон 2 Серия 3
25 июля 2011
Кареглазая девушка Brown Eyed Girl
Сезон 2 Серия 4
1 августа 2011
Не ненавидьте игрока Don't Hate the Player
Сезон 2 Серия 5
8 августа 2011
Бунтарь без паузы Rebel Without a Pause
Сезон 2 Серия 6
15 августа 2011
Линии крови Bloodlines
Сезон 2 Серия 7
22 августа 2011
Мой худший враг My Own Worst Enemy
Сезон 2 Серия 8
29 августа 2011
Ушел папа Gone Daddy Gone
Сезон 2 Серия 9
5 сентября 2011
Помни меня Remember Me
Сезон 2 Серия 10
12 сентября 2011
Могу ли я пригласить свидетеля? Can I Get a Witness?
Сезон 2 Серия 11
28 ноября 2011
Он не тяжелый, он мой брат He Ain't Heavy, He's My Brother
Сезон 2 Серия 12
5 декабря 2011
Семнадцать не так уж сладко Seventeen Ain't So Sweet
Сезон 2 Серия 13
12 декабря 2011
Не прекращай танцевать, девочка Don't Stop Dancing, Girl
Сезон 2 Серия 14
19 декабря 2011
Сжигая дом Burning Down the House
Сезон 2 Серия 15
26 декабря 2011
