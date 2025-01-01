Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 9 сезон
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 9
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 9
Название
Сезон 9
Премьера сезона
20 сентября 1992
Год выпуска
1992
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 9-го сезона сериала «Она написала убийство»
Убийство в Милане
Murder in Milan
Сезон 9
Серия 1
20 сентября 1992
Семейные тайны
Family Secrets
Сезон 9
Серия 2
27 сентября 1992
Агент
The Mole
Сезон 9
Серия 3
4 октября 1992
Ветер у башни
The Wind Around the Tower
Сезон 9
Серия 4
1 ноября 1992
Смертельная папка
The Dead File
Сезон 9
Серия 5
15 ноября 1992
Ночь койота
Night of the Coyote
Сезон 9
Серия 6
22 ноября 1992
Сладкое начало, да горький конец
Sugar & Spice, Malice & Vice
Сезон 9
Серия 7
29 ноября 1992
Классическое убийство
The Classic Murder
Сезон 9
Серия 8
6 декабря 1992
Рождественский секрет
A Christmas Secret
Сезон 9
Серия 9
13 декабря 1992
Мелодия убийства
The Sound of Murder
Сезон 9
Серия 10
3 января 1993
Представление окончено
Final Curtain
Сезон 9
Серия 11
10 января 1993
Двойной риск
Double Jeopardy
Сезон 9
Серия 12
17 января 1993
Погибший фотограф
Dead Eye
Сезон 9
Серия 13
7 февраля 1993
Смертельное радио
Killer Radio
Сезон 9
Серия 14
14 февраля 1993
Окаменевший продавец цветов
The Petrified Florist
Сезон 9
Серия 15
21 февраля 1993
Порог страха
Threshold of Fear
Сезон 9
Серия 16
28 февраля 1993
Большое убийство
The Big Kill
Сезон 9
Серия 17
7 марта 1993
Пойман с поличным
Dead to Rights
Сезон 9
Серия 18
21 марта 1993
Одинокий свидетель
Lone Witness
Сезон 9
Серия 19
4 апреля 1993
Корабль воров
Ship of Thieves
Сезон 9
Серия 20
2 мая 1993
Уцелевшая
The Survivor
Сезон 9
Серия 21
9 мая 1993
Любовь – смертельная страсть
Love's Deadly Desire
Сезон 9
Серия 22
16 мая 1993
