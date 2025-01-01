Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Она написала убийство 1984 - 1996 7 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 7
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 7
Название
Сезон 7
Премьера сезона
16 сентября 1990
Год выпуска
1990
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 7-го сезона сериала «Она написала убийство»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Новый поворот старого дела
Trials & Tribulations
Сезон 7
Серия 1
16 сентября 1990
Смертельное недоразумение
Deadly Misunderstanding
Сезон 7
Серия 2
23 сентября 1990
Увидимся в суде, крошка
See You in Court, Baby
Сезон 7
Серия 3
30 сентября 1990
Поминки Хэннигана
Hannigan's Wake
Сезон 7
Серия 4
28 октября 1990
Семейные драгоценности
The Family Jewels
Сезон 7
Серия 5
4 ноября 1990
Убийство по ошибке
A Body to Die For
Сезон 7
Серия 6
11 ноября 1990
Возвращение Престона Джаэлса
The Return of Preston Giles
Сезон 7
Серия 7
18 ноября 1990
Ограбление великого Твена
The Great Twain Robbery
Сезон 7
Серия 8
25 ноября 1990
Баллада для Дамы в Голубом
Ballad for a Blue Lady
Сезон 7
Серия 9
2 декабря 1990
Убийство в тональности фа мажор
Murder in F Sharp
Сезон 7
Серия 10
16 декабря 1990
Семейный доктор
Family Doctor
Сезон 7
Серия 11
6 января 1991
Подозрение в убийстве
Suspicion of Murder
Сезон 7
Серия 12
20 января 1991
Правда всегда торжествует
Moving Violation
Сезон 7
Серия 13
3 февраля 1991
Кто убил Д. Б. Флетчер
Who Killed J.B. Fletcher?
Сезон 7
Серия 14
10 февраля 1991
Грядет налоговый инспектор
The Taxman Cometh
Сезон 7
Серия 15
17 февраля 1991
Когда пророчествует лошадь
From the Horse's Mouth
Сезон 7
Серия 16
24 февраля 1991
Блудный отец
The Prodigal Father
Сезон 7
Серия 17
10 марта 1991
Куда ты делся, малыш Билли
Where Have You Gone, Billy Boy?
Сезон 7
Серия 18
17 марта 1991
Внебрачный ребенок
Thursday's Child
Сезон 7
Серия 19
7 апреля 1991
Обыкновенное убийство
Murder, Plain & Simple
Сезон 7
Серия 20
28 апреля 1991
Порочная женщина
Tainted Lady
Сезон 7
Серия 21
5 мая 1991
Правдивый вымысел Ника Калхейна
The Skinny According to Nick Cullhane
Сезон 7
Серия 22
12 мая 1991
График выхода всех сериалов
2 сезон сериал «Лихие» завершен: что сказал Юрий Быков о конце истории и шансах на продолжение — быть ли 3 сезону или нет?
5 культовых криминальных сериалов НТВ, которые закрыли слишком рано: зрители до сих пор ждут продолжения
Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео)
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе
В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667