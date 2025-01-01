Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Она написала убийство 1984 - 1996 6 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 6
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 6
Название
Сезон 6
Премьера сезона
24 сентября 1989
Год выпуска
1989
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 6-го сезона сериала «Она написала убийство»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Встреча в Афинах
Appointment in Athens
Сезон 6
Серия 1
24 сентября 1989
Тайна исповеди
Seal of the Confessional
Сезон 6
Серия 2
1 октября 1989
Великая леди
The Grand Old Lady
Сезон 6
Серия 3
8 октября 1989
Ошибка в её расчётах
The Error of Her Ways
Сезон 6
Серия 4
15 октября 1989
Джек и Бил
Jack & Bill
Сезон 6
Серия 5
29 октября 1989
Запоздавшее письмо
Dead Letter
Сезон 6
Серия 6
5 ноября 1989
Ночь тарантула
Night of the Tarantula
Сезон 6
Серия 7
12 ноября 1989
Когда толстушка запела
When the Fat Lady Sings
Сезон 6
Серия 8
19 ноября 1989
Испытание воли
Test of Wills
Сезон 6
Серия 9
26 ноября 1989
Учебное задание
Class Act
Сезон 6
Серия 10
3 декабря 1989
Отец города
Town Father
Сезон 6
Серия 11
17 декабря 1989
Прощай, Чарли
Goodbye Charlie
Сезон 6
Серия 12
7 января 1990
Каждой ноге по мокасину
If the Shoe Fits
Сезон 6
Серия 13
21 января 1990
Как убить без подготовки
How to Make a Killing Without Really Trying
Сезон 6
Серия 14
4 февраля 1990
Выгодная сделка
The Fixer-Upper
Сезон 6
Серия 15
11 февраля 1990
Большое шоу 65-го года
The Big Show of 1965
Сезон 6
Серия 16
25 февраля 1990
Убийство в стиле Мегги
Murder -- According to Maggie
Сезон 6
Серия 17
4 марта 1990
О’Мейли повезло
O'Malley's Luck
Сезон 6
Серия 18
25 марта 1990
Как поймать вора
Always a Thief
Сезон 6
Серия 19
8 апреля 1990
Приступ безумия
Shear Madness
Сезон 6
Серия 20
29 апреля 1990
Дракон Сычуаня
The Szechuan Dragon
Сезон 6
Серия 21
9 мая 1990
Встреча в Сицилии
The Sicilian Encounter
Сезон 6
Серия 22
20 мая 1990
График выхода всех сериалов
Эту серию «Маши и Медведя» посмотрели 579 643 685 раз — разбираемся, в чем ее магия (видео)
«Алло? Это страх!»: что смотреть после «Черного телефона 2», чтобы дрожь в коленках не прошла еще минимум неделю — вот 5 вариантов
Когда выйдет «Иллюзия обмана 3» в России: уже известна точная дата премьеры и новые детали сюжета
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1
Из чего же сделаны наши мальчишки: точнее, из какого фильма они пришли – угадайте 5 кинолент СССР по кадрам с юношами (тест)
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
3 сезон «Поднятия уровня» отложили в долгий ящик из-за «Человека-бензопилы»: хотите продолжение истории Сон Джин-Ву – готовьтесь платить
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
Ералаша не забыли, а остальных? Вспоминаем главные смерти «Слова пацана» – одного пришлось убить дважды, вторая так и не воскресла
За что Пальто отправили в колонию в финале «Слова пацана»? Статья серьезная, но надолго в тюрьме он не задержится
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667