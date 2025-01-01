Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 6 сезон

Постер к 6-му сезону сериала Она написала убийство
Murder, She Wrote 12+
Оригинальное название Season 6
Название Сезон 6
Премьера сезона 24 сентября 1989
Год выпуска 1989
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Встреча в Афинах Appointment in Athens
Сезон 6 Серия 1
24 сентября 1989
Тайна исповеди Seal of the Confessional
Сезон 6 Серия 2
1 октября 1989
Великая леди The Grand Old Lady
Сезон 6 Серия 3
8 октября 1989
Ошибка в её расчётах The Error of Her Ways
Сезон 6 Серия 4
15 октября 1989
Джек и Бил Jack & Bill
Сезон 6 Серия 5
29 октября 1989
Запоздавшее письмо Dead Letter
Сезон 6 Серия 6
5 ноября 1989
Ночь тарантула Night of the Tarantula
Сезон 6 Серия 7
12 ноября 1989
Когда толстушка запела When the Fat Lady Sings
Сезон 6 Серия 8
19 ноября 1989
Испытание воли Test of Wills
Сезон 6 Серия 9
26 ноября 1989
Учебное задание Class Act
Сезон 6 Серия 10
3 декабря 1989
Отец города Town Father
Сезон 6 Серия 11
17 декабря 1989
Прощай, Чарли Goodbye Charlie
Сезон 6 Серия 12
7 января 1990
Каждой ноге по мокасину If the Shoe Fits
Сезон 6 Серия 13
21 января 1990
Как убить без подготовки How to Make a Killing Without Really Trying
Сезон 6 Серия 14
4 февраля 1990
Выгодная сделка The Fixer-Upper
Сезон 6 Серия 15
11 февраля 1990
Большое шоу 65-го года The Big Show of 1965
Сезон 6 Серия 16
25 февраля 1990
Убийство в стиле Мегги Murder -- According to Maggie
Сезон 6 Серия 17
4 марта 1990
О’Мейли повезло O'Malley's Luck
Сезон 6 Серия 18
25 марта 1990
Как поймать вора Always a Thief
Сезон 6 Серия 19
8 апреля 1990
Приступ безумия Shear Madness
Сезон 6 Серия 20
29 апреля 1990
Дракон Сычуаня The Szechuan Dragon
Сезон 6 Серия 21
9 мая 1990
Встреча в Сицилии The Sicilian Encounter
Сезон 6 Серия 22
20 мая 1990
