Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Она написала убийство 1984 - 1996 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Она написала убийство
Киноафиша Сериалы Она написала убийство Сезоны Сезон 5

Murder, She Wrote 12+
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 23 октября 1988
Год выпуска 1988
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.2 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Она написала убийство» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Джесика Флетчер в роли арестанта J.B.. as in Jailbird
Сезон 5 Серия 1
23 октября 1988
Небольшая работа в ночь A Little Night Work
Сезон 5 Серия 2
30 октября 1988
Каникулы мистера Пенроя Mr. Penroy's Vacation
Сезон 5 Серия 3
6 ноября 1988
Белый снег, алая кровь Snow White, Blood Red
Сезон 5 Серия 4
13 ноября 1988
Убийство шахтёра Coal Miner's Slaughter
Сезон 5 Серия 5
20 ноября 1988
Зелёные цвета Ирландии Wearing of the Green
Сезон 5 Серия 6
27 ноября 1988
Последний полёт Дикси Демседа The Last Flight of the Dixie Damsel
Сезон 5 Серия 7
18 декабря 1988
Предсказанное убийство Prediction: Murder
Сезон 5 Серия 8
1 января 1989
Долг платежом красен Something Borrowed, Someone Blue
Сезон 5 Серия 9
8 января 1989
Сплести запутанную паутину Weave a Tangled Web
Сезон 5 Серия 10
15 января 1989
Розыски Питера Керри The Search for Peter Kerry
Сезон 5 Серия 11
5 февраля 1989
Ловкие мошенники Smooth Operators
Сезон 5 Серия 12
12 февраля 1989
Охота на ведьм Fire Burn, Cauldron Bubble
Сезон 5 Серия 13
19 февраля 1989
Из России… с кровью From Russia ... with Blood
Сезон 5 Серия 14
26 февраля 1989
Убийство в Альма Матер Alma Murder
Сезон 5 Серия 15
12 марта 1989
Остановка в пути Truck Stop
Сезон 5 Серия 16
2 апреля 1989
Грехи Кастл Коуф The Sins of Castle Cove
Сезон 5 Серия 17
9 апреля 1989
Наследие Тревора Хадсона Trevor Hudson's Legacy
Сезон 5 Серия 18
16 апреля 1989
Двойная экспозиция Double Exposure
Сезон 5 Серия 19
30 апреля 1989
Три-ноль – вы проиграли Three Strikes, You're Out
Сезон 5 Серия 20
7 мая 1989
Зеркало. Зеркало на стене. Часть 1 Mirror, Mirror, On the Wall (1)
Сезон 5 Серия 21
14 мая 1989
Зеркало. Зеркало на стене. Часть 2 Mirror, Mirror, On the Wall (2)
Сезон 5 Серия 22
21 мая 1989
График выхода всех сериалов
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне
Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2»
Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака»
От блузки до пионерского галстука: вспомните 5 фильмов СССР по красным предметам гардероба (тест)
«Добродушный студент в центре курьезных приключений»: выросшие на кино СССР точно вспомнят 5 фильмов по описаниям героев (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше