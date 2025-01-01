Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне

Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2»

Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака»

От блузки до пионерского галстука: вспомните 5 фильмов СССР по красным предметам гардероба (тест)

«Добродушный студент в центре курьезных приключений»: выросшие на кино СССР точно вспомнят 5 фильмов по описаниям героев (тест)

От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней

Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите

Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым

А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам

Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)