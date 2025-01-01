Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Она написала убийство 1984 - 1996 5 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 5
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
23 октября 1988
Год выпуска
1988
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Она написала убийство»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Джесика Флетчер в роли арестанта
J.B.. as in Jailbird
Сезон 5
Серия 1
23 октября 1988
Небольшая работа в ночь
A Little Night Work
Сезон 5
Серия 2
30 октября 1988
Каникулы мистера Пенроя
Mr. Penroy's Vacation
Сезон 5
Серия 3
6 ноября 1988
Белый снег, алая кровь
Snow White, Blood Red
Сезон 5
Серия 4
13 ноября 1988
Убийство шахтёра
Coal Miner's Slaughter
Сезон 5
Серия 5
20 ноября 1988
Зелёные цвета Ирландии
Wearing of the Green
Сезон 5
Серия 6
27 ноября 1988
Последний полёт Дикси Демседа
The Last Flight of the Dixie Damsel
Сезон 5
Серия 7
18 декабря 1988
Предсказанное убийство
Prediction: Murder
Сезон 5
Серия 8
1 января 1989
Долг платежом красен
Something Borrowed, Someone Blue
Сезон 5
Серия 9
8 января 1989
Сплести запутанную паутину
Weave a Tangled Web
Сезон 5
Серия 10
15 января 1989
Розыски Питера Керри
The Search for Peter Kerry
Сезон 5
Серия 11
5 февраля 1989
Ловкие мошенники
Smooth Operators
Сезон 5
Серия 12
12 февраля 1989
Охота на ведьм
Fire Burn, Cauldron Bubble
Сезон 5
Серия 13
19 февраля 1989
Из России… с кровью
From Russia ... with Blood
Сезон 5
Серия 14
26 февраля 1989
Убийство в Альма Матер
Alma Murder
Сезон 5
Серия 15
12 марта 1989
Остановка в пути
Truck Stop
Сезон 5
Серия 16
2 апреля 1989
Грехи Кастл Коуф
The Sins of Castle Cove
Сезон 5
Серия 17
9 апреля 1989
Наследие Тревора Хадсона
Trevor Hudson's Legacy
Сезон 5
Серия 18
16 апреля 1989
Двойная экспозиция
Double Exposure
Сезон 5
Серия 19
30 апреля 1989
Три-ноль – вы проиграли
Three Strikes, You're Out
Сезон 5
Серия 20
7 мая 1989
Зеркало. Зеркало на стене. Часть 1
Mirror, Mirror, On the Wall (1)
Сезон 5
Серия 21
14 мая 1989
Зеркало. Зеркало на стене. Часть 2
Mirror, Mirror, On the Wall (2)
Сезон 5
Серия 22
21 мая 1989
График выхода всех сериалов
Почему Цири в 4 сезоне «Ведьмака» называет себя Фалькой: объясняем для тех, кто промотал ее галлюцинации в пустыне
Более 320 млн просмотров за 90 дней: этот мультик поставил мировой рекорд на Netflix, а сможет ли так его сиквел — известна дата «Кей-поп-охотниц на демонов 2»
Варианты есть, но выбор очевиден: кто на самом деле был настоящей любовью Геральта из «Ведьмака»
От блузки до пионерского галстука: вспомните 5 фильмов СССР по красным предметам гардероба (тест)
«Добродушный студент в центре курьезных приключений»: выросшие на кино СССР точно вспомнят 5 фильмов по описаниям героев (тест)
От любви не убежишь: в 5-м сезоне «Эмили в Париже» героиня переедет в Рим — и снова окажется между двух огней
Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите
Следующий из «Мстителей» в списке на выбывание: кто отправится вслед за Железным человеком — Marvel расчищает дорогу молодым
А вы знали, что у Пеннивайза есть фирменная фраза? Ее значение пробирает до мурашек — это обещание его жертвам
Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)
Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667