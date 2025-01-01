Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 4 сезон
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 4
Название
Сезон 4
Премьера сезона
20 сентября 1987
Год выпуска
1987
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 4-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Стильная смерть
A Fashionable Way to Die
Сезон 4
Серия 1
20 сентября 1987
Когда у жуликов разлад
When Thieves Fall Out
Сезон 4
Серия 2
27 сентября 1987
Свидетель обвинения
Witness for the Defense
Сезон 4
Серия 3
4 октября 1987
От старых привычек трудно избавиться
Old Habits Die Hard
Сезон 4
Серия 4
11 октября 1987
Смертельное лекарство
The Way to Dusty Death
Сезон 4
Серия 5
25 октября 1987
Это у нас семейное
It Runs in the Family
Сезон 4
Серия 6
1 ноября 1987
Если в четверг, то это должна быть Беверли
If It's Thursday, It Must Be Beverly
Сезон 4
Серия 7
8 ноября 1987
Укради для меня сюжет
Steal Me a Story
Сезон 4
Серия 8
15 ноября 1987
Трагедия в Эдеме
Trouble in Eden
Сезон 4
Серия 9
22 ноября 1987
Индейский наследник
Indian Giver
Сезон 4
Серия 10
29 ноября 1987
Губительная роскошь
Doom with a View
Сезон 4
Серия 11
13 декабря 1987
Кто подсыпал Веранал в суп миссис Флетчер
Who Threw the Barbitals in Mrs. Fletcher's Chowder?
Сезон 4
Серия 12
3 января 1988
Знамение смерти
Harbinger of Death
Сезон 4
Серия 13
24 января 1988
Проклятие Даанавы
Curse of the Daanau
Сезон 4
Серия 14
7 февраля 1988
Траур среди глециний
Mourning Among the Wisterias
Сезон 4
Серия 15
14 февраля 1988
Убийство сквозь зеркало
Murder Through the Looking Glass
Сезон 4
Серия 16
21 февраля 1988
Прекрасный год для убийства
A Very Good Year for Murder
Сезон 4
Серия 17
28 февраля 1988
Здесь поскользнулся Бенедикт Арнольд
Benedict Arnold Slipped Here
Сезон 4
Серия 18
13 марта 1988
Еще одна рыбная история
Just Another Fish Story
Сезон 4
Серия 19
27 марта 1988
Родео Саскатчевани
Showdown in Saskatchewan
Сезон 4
Серия 20
10 апреля 1988
Игра со смертью
Deadpan
Сезон 4
Серия 21
1 мая 1988
Политика тела
The Body Politic
Сезон 4
Серия 22
8 мая 1988
