Она написала убийство 1984 - 1996 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
28 сентября 1986
Год выпуска
1986
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 3-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Смерть притаилась в цирке (1)
Death Stalks the Big Top
Сезон 3
Серия 1
28 сентября 1986
Смерть притаилась в цирке (2)
Death Stalks the Big Top (2)
Сезон 3
Серия 2
5 октября 1986
Неоконченное дело
Unfinished Business
Сезон 3
Серия 3
12 октября 1986
Белая роза – символ смерти
One White Rose for Death
Сезон 3
Серия 4
19 октября 1986
Солёная говядина и кровопролитие
Corned Beef and Carnage
Сезон 3
Серия 5
2 ноября 1986
Золото мертвеца
Dead Man's Gold
Сезон 3
Серия 6
9 ноября 1986
Убийство в рассрочку
Deadline for Murder
Сезон 3
Серия 7
16 ноября 1986
Магнум в беде (2)
Magnum on Ice
Сезон 3
Серия 8
23 ноября 1986
Смерть телеведущего
Obituary for a Dead Anchor
Сезон 3
Серия 9
7 декабря 1986
Страсти на сцене
Stage Struck
Сезон 3
Серия 10
14 декабря 1986
Ночь всадника без головы
Night of the Headless Horseman
Сезон 3
Серия 11
4 января 1987
Покойник летел первым классом
The Corpse Flew First Class
Сезон 3
Серия 12
18 января 1987
Случайность
Crossed Up
Сезон 3
Серия 13
1 февраля 1987
Убийство в миноре
Murder in a Minor Key
Сезон 3
Серия 14
8 февраля 1987
Убийство в студии
The Bottom Line Is Murder
Сезон 3
Серия 15
15 февраля 1987
Подставное убийство
Death Takes a Dive
Сезон 3
Серия 16
22 февраля 1987
Саймон говорит: «Цвет – моя смерть»
Simon Says, Color Me Dead
Сезон 3
Серия 17
1 марта 1987
Нешуточное убийство
No Laughing Murder
Сезон 3
Серия 18
15 марта 1987
Необъяснимое убийство
No Accounting for Murder
Сезон 3
Серия 19
22 марта 1987
Мёртвые души
The Cemetery Vote
Сезон 3
Серия 20
5 апреля 1987
А дни бегут
The Days Dwindle Down
Сезон 3
Серия 21
19 апреля 1987
Она сказала – убийство
Murder, She Spoke
Сезон 3
Серия 22
10 мая 1987
График выхода всех сериалов
