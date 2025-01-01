Задолго до «Дюны»Вильнева: 3 мини-сериала в жанре фэнтези, о которых мало кто слышал

Как вообще Скайнет допустил такой просчет: почему Т-800 стареет в «Терминаторе»

Самый таинственный актер советского хита: как же звали верблюда из «Джентльменов удачи»?

«Добродушный студент в центре курьезных приключений»: выросшие на кино СССР точно вспомнят 5 фильмов по описаниям героев (тест)

Позвони мне, позвони: вспомните 5 фильмов СССР по кадру с мужчиной и телефоном (тест)

Второй сезон «Метода» закончился хэппи-эндом — или нет? Если верить этой теории, третьего сезона быть не должно

Кровожадные собаки, мыши-демоны и цветок на ножках: называем самых кошмарных монстров в истории «Очень странных дел»

Связи с ОПГ Казани или русская поговорка? У Сухорукова есть татарские корни, но в «Брате 2» его назвали «Татарином» вовсе не поэтому

Если не зашел 4-й сезон «Ведьмака»: переключитесь на 8 других сериалов – мистики предостаточно, а рейтинги не ниже 7.2

Тест для ценителей советского кино: вспомните 5 режиссеров по 3-м ключевым работам – но Гайдая не ждите