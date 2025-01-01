Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 2 сезон
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 2
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
29 сентября 1985
Год выпуска
1985
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.2
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Плачь обо мне, вдова
Widow, Weep for Me
Сезон 2
Серия 1
29 сентября 1985
Джошуа Пибоди умер здесь… Наверное
Joshua Peabody Died Here ... Possibly
Сезон 2
Серия 2
6 октября 1985
Полуденное убийство
Murder in the Afternoon
Сезон 2
Серия 3
13 октября 1985
Школа скандала
School for Scandal
Сезон 2
Серия 4
20 октября 1985
Песнь, несущая смерть
Sing a Song of Murder
Сезон 2
Серия 5
27 октября 1985
Помутнение ума
Reflections of the Mind
Сезон 2
Серия 6
3 ноября 1985
Леди в озере
A Lady in the Lake
Сезон 2
Серия 7
10 ноября 1985
Убийство ради любви
Dead Heat
Сезон 2
Серия 8
24 ноября 1985
Джессика за решёткой
Jessica Behind Bars
Сезон 2
Серия 9
1 декабря 1985
Тихое захолустье
Sticks and Stones
Сезон 2
Серия 10
15 декабря 1985
Убийство на раскопках
Murder Digs Deep
Сезон 2
Серия 11
29 декабря 1985
Убийство при встрече
Murder by Appointment Only
Сезон 2
Серия 12
5 января 1986
Судебная ошибка
Trial by Error
Сезон 2
Серия 13
12 января 1986
Огонь домашнего очага
Keep the Home Fries Burning
Сезон 2
Серия 14
19 января 1986
Бочка с порохом
Powder Keg
Сезон 2
Серия 15
9 февраля 1986
Убийство в электрическом соборе
Murder in the Electric Cathedral
Сезон 2
Серия 16
16 февраля 1986
Хорошая цена стоит убийства
One Good Bid Deserves a Murder
Сезон 2
Серия 17
23 февраля 1986
Если труп столкнётся с трупом
If a Body Meet a Body
Сезон 2
Серия 18
9 марта 1986
Кристофер Банди умер в воскресенье
Christopher Bundy -- Died on Sunday
Сезон 2
Серия 19
30 марта 1986
От кого же исходит угроза?
Menace, Anyone?
Сезон 2
Серия 20
6 апреля 1986
Идеальное алиби
The Perfect Foil
Сезон 2
Серия 21
13 апреля 1986
Когда всё сходится
If the Frame Fits
Сезон 2
Серия 22
18 мая 1986
