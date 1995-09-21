Она написала убийство 1984 - 1996, 12 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Места съёмок
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 12
Название
Сезон 12
Премьера сезона
21 сентября 1995
Год выпуска
1995
Количество серий
24
Продолжительность сезона
18 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 12-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Прижата к ногтю
Nailed
Сезон 12
Серия 1
21 сентября 1995
Случай в Аспине
A Quaking in Aspen
Сезон 12
Серия 2
28 сентября 1995
Тайна Хилы Джанкшн
The Secret of Gila Junction
Сезон 12
Серия 3
5 октября 1995
Большое лёгкое убийство
Big Easy Murder
Сезон 12
Серия 4
12 октября 1995
Домашний уход
Home Care
Сезон 12
Серия 5
19 октября 1995
Призрак Нэн. Часть 1
Nan's Ghost (1)
Сезон 12
Серия 6
2 ноября 1995
Призрак Нэн. Часть 2
Nan's Ghost (2)
Сезон 12
Серия 7
9 ноября 1995
Перестрелка в Риме
Shooting in Rome
Сезон 12
Серия 8
16 ноября 1995
Смертельный аукцион
Deadly Bidding
Сезон 12
Серия 9
23 ноября 1995
Замороженный труп
Frozen Stiff
Сезон 12
Серия 10
30 ноября 1995
Свидетель поневоле
Unwilling Witness
Сезон 12
Серия 11
14 декабря 1995
Смертельное Кендо
Kendo Kill
Сезон 12
Серия 12
4 января 1996
Смерть накануне успеха
Death Goes Double Platinum
Сезон 12
Серия 13
7 января 1996
Пульсация убийства
Murder in Tempo
Сезон 12
Серия 14
11 января 1996
За запертой дверью
The Dark Side of the Door
Сезон 12
Серия 15
1 февраля 1996
Убийство среди друзей
Murder Among Friends
Сезон 12
Серия 16
8 февраля 1996
Темные дела в кукольном городке
Something Foul in Flappieville
Сезон 12
Серия 17
15 февраля 1996
След солдата
Track of a Soldier
Сезон 12
Серия 18
25 февраля 1996
Свидетельство злого умысла
Evidence of Malice
Сезон 12
Серия 19
28 марта 1996
Двойной южный крест
Southern Double-Cross
Сезон 12
Серия 20
4 апреля 1996
Смертельная регата
Race to Death
Сезон 12
Серия 21
28 апреля 1996
Убить может и то, о чем не знаешь
What You Don't Know Can Kill You
Сезон 12
Серия 22
5 мая 1996
Месть миссис Паркер
Mrs. Parker's Revenge
Сезон 12
Серия 23
12 мая 1996
Демографическая смерть
Death by Demographics
Сезон 12
Серия 24
19 мая 1996
