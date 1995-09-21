Она написала убийство 1984 - 1996, 12 сезон

Murder, She Wrote 12+
Оригинальное название Season 12
Название Сезон 12
Премьера сезона 21 сентября 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 24
Продолжительность сезона 18 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.2
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb

Список серий 12-го сезона сериала «Она написала убийство»

Прижата к ногтю Nailed
Сезон 12 Серия 1
21 сентября 1995
Случай в Аспине A Quaking in Aspen
Сезон 12 Серия 2
28 сентября 1995
Тайна Хилы Джанкшн The Secret of Gila Junction
Сезон 12 Серия 3
5 октября 1995
Большое лёгкое убийство Big Easy Murder
Сезон 12 Серия 4
12 октября 1995
Домашний уход Home Care
Сезон 12 Серия 5
19 октября 1995
Призрак Нэн. Часть 1 Nan's Ghost (1)
Сезон 12 Серия 6
2 ноября 1995
Призрак Нэн. Часть 2 Nan's Ghost (2)
Сезон 12 Серия 7
9 ноября 1995
Перестрелка в Риме Shooting in Rome
Сезон 12 Серия 8
16 ноября 1995
Смертельный аукцион Deadly Bidding
Сезон 12 Серия 9
23 ноября 1995
Замороженный труп Frozen Stiff
Сезон 12 Серия 10
30 ноября 1995
Свидетель поневоле Unwilling Witness
Сезон 12 Серия 11
14 декабря 1995
Смертельное Кендо Kendo Kill
Сезон 12 Серия 12
4 января 1996
Смерть накануне успеха Death Goes Double Platinum
Сезон 12 Серия 13
7 января 1996
Пульсация убийства Murder in Tempo
Сезон 12 Серия 14
11 января 1996
За запертой дверью The Dark Side of the Door
Сезон 12 Серия 15
1 февраля 1996
Убийство среди друзей Murder Among Friends
Сезон 12 Серия 16
8 февраля 1996
Темные дела в кукольном городке Something Foul in Flappieville
Сезон 12 Серия 17
15 февраля 1996
След солдата Track of a Soldier
Сезон 12 Серия 18
25 февраля 1996
Свидетельство злого умысла Evidence of Malice
Сезон 12 Серия 19
28 марта 1996
Двойной южный крест Southern Double-Cross
Сезон 12 Серия 20
4 апреля 1996
Смертельная регата Race to Death
Сезон 12 Серия 21
28 апреля 1996
Убить может и то, о чем не знаешь What You Don't Know Can Kill You
Сезон 12 Серия 22
5 мая 1996
Месть миссис Паркер Mrs. Parker's Revenge
Сезон 12 Серия 23
12 мая 1996
Демографическая смерть Death by Demographics
Сезон 12 Серия 24
19 мая 1996
