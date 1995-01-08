Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 11 сезон
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 11
Название
Сезон 11
Премьера сезона
25 сентября 1994
Год выпуска
1994
Количество серий
21
Продолжительность сезона
15 часов 45 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 11-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Змеиное гнездо
A Nest of Vipers
Сезон 11
Серия 1
25 сентября 1994
Убийство в Амстердаме
Amsterdam Kill
Сезон 11
Серия 2
2 октября 1994
Убить легенду
To Kill a Legend
Сезон 11
Серия 3
9 октября 1994
Смерть на Гавайях
Death in Hawaii
Сезон 11
Серия 4
16 октября 1994
Роковой просчёт
Dear Deadly
Сезон 11
Серия 5
23 октября 1994
Убийство по телевизору
The Murder Channel
Сезон 11
Серия 6
6 ноября 1994
Губительный рай
Fatal Paradise
Сезон 11
Серия 7
13 ноября 1994
Кровавая жатва
Crimson Harvest
Сезон 11
Серия 8
20 ноября 1994
Двойное убийство
Murder by Twos
Сезон 11
Серия 9
27 ноября 1994
Клуб «Убийство»
Murder of the Month Club
Сезон 11
Серия 10
4 декабря 1994
Яйцо, за которое не жаль умереть
An Egg to Die For
Сезон 11
Серия 11
11 декабря 1994
Аромат убийства
The Scent of Murder
Сезон 11
Серия 12
8 января 1995
Убийство вопреки
Death 'n Denial
Сезон 11
Серия 13
22 января 1995
Убийство во время верхнего «до»
Murder in High-C
Сезон 11
Серия 14
5 февраля 1995
Дважды мертвый
Twice Dead
Сезон 11
Серия 15
12 февраля 1995
Обманчивый фотоснимок
Film Flam
Сезон 11
Серия 16
19 февраля 1995
Высокая мода убийства
Murder a la Mode
Сезон 11
Серия 17
26 февраля 1995
Команда мечты
The Dream Team
Сезон 11
Серия 18
19 марта 1995
Школа убийства
School for Murder
Сезон 11
Серия 19
30 апреля 1995
Еще одно убийство в Корке
Another Killing in Cork
Сезон 11
Серия 20
7 мая 1995
Гейм, сет, убийство
Game, Set, Murder
Сезон 11
Серия 21
14 мая 1995
