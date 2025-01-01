Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 10 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 10
Название
Сезон 10
Премьера сезона
12 сентября 1993
Год выпуска
1993
Количество серий
21
Продолжительность сезона
15 часов 45 минут
Рейтинг сериала
0.0
Оцените
0
голосов
7.2
IMDb
Написать отзыв
Список серий 10-го сезона сериала «Она написала убийство»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Смерть в Гонконге
A Death in Hong Kong
Сезон 10
Серия 1
12 сентября 1993
По ком стучит молот
For Whom the Ball Tolls
Сезон 10
Серия 2
26 сентября 1993
Наследие дома Борби
The Legacy of Borbey House
Сезон 10
Серия 3
3 октября 1993
Призрачный убийца
The Phantom Killer
Сезон 10
Серия 4
24 октября 1993
Виртуальное убийство
A Virtual Murder
Сезон 10
Серия 5
31 октября 1993
Родословные
Bloodlines
Сезон 10
Серия 6
7 ноября 1993
Убийство в Корке
A Killing in Cork
Сезон 10
Серия 7
21 ноября 1993
Любовь и ненависть в Кэбот Коув
Love and Hate in Cabot Cove
Сезон 10
Серия 8
28 ноября 1993
Убийство со скидкой
Murder at a Discount
Сезон 10
Серия 9
5 декабря 1993
Убийца в белом
Murder in White
Сезон 10
Серия 10
19 декабря 1993
Северный взрыв
Northern Explosion
Сезон 10
Серия 11
2 января 1994
Доказательства в пуддинге
Proof in the Pudding
Сезон 10
Серия 12
9 января 1994
Портрет смерти
Portrait of Death
Сезон 10
Серия 13
16 января 1994
Смерть ради денег
Deadly Assets
Сезон 10
Серия 14
23 января 1994
Убийство на тридцатом этаже
Murder on the Thirtieth Floor
Сезон 10
Серия 15
6 февраля 1994
Время умирать
Time to Die
Сезон 10
Серия 16
6 марта 1994
Смертельная игра
The Dying Game
Сезон 10
Серия 17
13 марта 1994
Неприятности с Сэтом
The Trouble with Seth
Сезон 10
Серия 18
27 марта 1994
Убийство на дороге
Roadkill
Сезон 10
Серия 19
1 мая 1994
Смертоносная муза
A Murderous Muse
Сезон 10
Серия 20
15 мая 1994
Колесо смерти
Wheel of Death
Сезон 10
Серия 21
22 мая 1994
