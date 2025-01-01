Меню
Она написала убийство 1984 - 1996 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Она написала убийство
Она написала убийство Сезоны Сезон 1

Murder, She Wrote 12+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 сентября 1984
Год выпуска 1984
Количество серий 22
Продолжительность сезона 16 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.0
Оцените 12 голосов
7.3 IMDb
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Убийство Шерлока Холмса The Murder of Sherlock Holmes
Сезон 1 Серия 1
30 сентября 1984
Беспощадная женщина Deadly Lady
Сезон 1 Серия 2
7 октября 1984
Птичье пёрышко Birds of a Feather
Сезон 1 Серия 3
14 октября 1984
Да здравствует убийство Hooray for Homicide
Сезон 1 Серия 4
28 октября 1984
Эта собачья жизнь It's a Dog's Life
Сезон 1 Серия 5
4 ноября 1984
Влюблённые и прочие убийцы Lovers and Other Killers
Сезон 1 Серия 6
18 ноября 1984
Убить и скрыться Hit, Run and Homicide
Сезон 1 Серия 7
25 ноября 1984
Мы идём убивать волшебника We're Off to Kill the Wizard
Сезон 1 Серия 8
9 декабря 1984
Смерть за кулисами Death Takes a Curtain Call
Сезон 1 Серия 9
16 декабря 1984
Смертельное наваждение Death Casts a Spell
Сезон 1 Серия 10
30 декабря 1984
Смертельное преступление Capitol Offense
Сезон 1 Серия 11
6 января 1985
Бродвейская трагедия Broadway Malady
Сезон 1 Серия 12
13 января 1985
Убийство в ритме джаза Murder to a Jazz Beat
Сезон 1 Серия 13
3 февраля 1985
Между мной и моим Джонни бесконечный лежит океан My Johnny Lies Over the Ocean
Сезон 1 Серия 14
10 февраля 1985
Нарисуй мне убийство Paint Me a Murder
Сезон 1 Серия 15
17 февраля 1985
Крутые ребята не умирают Tough Guys Don't Die
Сезон 1 Серия 16
24 февраля 1985
Внезапная смерть Sudden Death
Сезон 1 Серия 17
3 марта 1985
Примечание к убийству Footnote to Murder
Сезон 1 Серия 18
10 марта 1985
Убийство в автобусе Murder Takes the Bus
Сезон 1 Серия 19
17 марта 1985
Вооруженный ответ Armed Response
Сезон 1 Серия 20
31 марта 1985
Убийство в оазисе Murder at the Oasis
Сезон 1 Серия 21
7 апреля 1985
Похороны в Фифти-Майл Funeral at Fifty-Mile
Сезон 1 Серия 22
21 апреля 1985
