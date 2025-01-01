Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Она написала убийство 1984 - 1996 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Она написала убийство
Сезоны
Сезон 1
Murder, She Wrote
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 сентября 1984
Год выпуска
1984
Количество серий
22
Продолжительность сезона
16 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
12
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Она написала убийство»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Сезон 6
Сезон 7
Сезон 8
Сезон 9
Сезон 10
Сезон 11
Сезон 12
Убийство Шерлока Холмса
The Murder of Sherlock Holmes
Сезон 1
Серия 1
30 сентября 1984
Беспощадная женщина
Deadly Lady
Сезон 1
Серия 2
7 октября 1984
Птичье пёрышко
Birds of a Feather
Сезон 1
Серия 3
14 октября 1984
Да здравствует убийство
Hooray for Homicide
Сезон 1
Серия 4
28 октября 1984
Эта собачья жизнь
It's a Dog's Life
Сезон 1
Серия 5
4 ноября 1984
Влюблённые и прочие убийцы
Lovers and Other Killers
Сезон 1
Серия 6
18 ноября 1984
Убить и скрыться
Hit, Run and Homicide
Сезон 1
Серия 7
25 ноября 1984
Мы идём убивать волшебника
We're Off to Kill the Wizard
Сезон 1
Серия 8
9 декабря 1984
Смерть за кулисами
Death Takes a Curtain Call
Сезон 1
Серия 9
16 декабря 1984
Смертельное наваждение
Death Casts a Spell
Сезон 1
Серия 10
30 декабря 1984
Смертельное преступление
Capitol Offense
Сезон 1
Серия 11
6 января 1985
Бродвейская трагедия
Broadway Malady
Сезон 1
Серия 12
13 января 1985
Убийство в ритме джаза
Murder to a Jazz Beat
Сезон 1
Серия 13
3 февраля 1985
Между мной и моим Джонни бесконечный лежит океан
My Johnny Lies Over the Ocean
Сезон 1
Серия 14
10 февраля 1985
Нарисуй мне убийство
Paint Me a Murder
Сезон 1
Серия 15
17 февраля 1985
Крутые ребята не умирают
Tough Guys Don't Die
Сезон 1
Серия 16
24 февраля 1985
Внезапная смерть
Sudden Death
Сезон 1
Серия 17
3 марта 1985
Примечание к убийству
Footnote to Murder
Сезон 1
Серия 18
10 марта 1985
Убийство в автобусе
Murder Takes the Bus
Сезон 1
Серия 19
17 марта 1985
Вооруженный ответ
Armed Response
Сезон 1
Серия 20
31 марта 1985
Убийство в оазисе
Murder at the Oasis
Сезон 1
Серия 21
7 апреля 1985
Похороны в Фифти-Майл
Funeral at Fifty-Mile
Сезон 1
Серия 22
21 апреля 1985
График выхода всех сериалов
20 ноября стартует 3 сезон «Метода» с Хабенским: вспоминаем, чем закончился «Метод 2» и кто выжил
«Сеструха» возвращается: расписание выхода 3 сезона и все, что о нем известно (спойлер финал — 19 ноября)
В «Хищнике: Планета смерти» раскрыли тайны расы яутжа — и они куда страшнее, чем можно было представить
Самый кассовый российский мультик 2024-го вернется с продолжением в кино: оставил в лузерах даже «Машу и Медведя»
В новогодних сериях «Симпсонов» можно встретить ожившие игрушки и даже Ричарда Гира – выбрали 5 самых «разрывных» эпизодов
А где-то горы-горы, а за ними-ними тест: вспомните по одному кадру 5 фильмов СССР, снятых на Кавказе
«Будете вспоминать ещё долго»: новая дорама с рейтингом 8,4 на IMDb стала неожиданным открытием ноября
Рейтинг выше, чем у «Невского», а славы меньше: недооцененный хит НТВ незаметно вошел в топ-250 лучших сериалов с оценкой 8,1
В фильме деликатес, в книгах мерзость: чем на самом деле закусывали водку профессор Преображенский и доктор Борменталь?
Говорил на латыни и взмывал в воздух: жуткая газетная заметка легла в основу фильма «Изгоняющий дьявола» — вот как все было на самом деле
33 коровы не обещаем, но минимум 5 будет! Сможете по ним вспомнить кино или мультфильм из СССР? (тест)
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667