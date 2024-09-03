Сун Линлин — талантливая программистка в сфере гейм-дизайна, которая работает над одним крупным проектом. Ни одна видеоигра не обходится без ошибок, и в этой тоже надо кое-что поправить, а делать это лучше, зная продукт изнутри… Поэтому однажды Сун Линлин попадает в тело NPC — персонажа своей видеоигры. А в тело реальной девушки вселяется эпическая героиня, готовая воевать против врагов за справедливость. Линлин помогает коллега по разработке, и вместе они будут фиксить баги приложения и недочеты в собственных характерах и отношениях.