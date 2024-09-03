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Постер сериала Их чудесное время
Постер сериала Их чудесное время
Постер сериала Их чудесное время
Постер сериала Их чудесное время
Рейтинги
мало голосов Рейтинг IMDb: 6.7
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4 постера
Киноафиша Сериалы Их чудесное время

Их чудесное время (2024 - 2024)

Their Wonderful Time 18+
Год выпуска 2024
Страна Китай
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Tencent Video
Продолжительность сериала 21 час 40 минут

О чем сериал

Сун Линлин — талантливая программистка в сфере гейм-дизайна, которая работает над одним крупным проектом. Ни одна видеоигра не обходится без ошибок, и в этой тоже надо кое-что поправить, а делать это лучше, зная продукт изнутри… Поэтому однажды Сун Линлин попадает в тело NPC — персонажа своей видеоигры. А в тело реальной девушки вселяется эпическая героиня, готовая воевать против врагов за справедливость. Линлин помогает коллега по разработке, и вместе они будут фиксить баги приложения и недочеты в собственных характерах и отношениях.

В ролях
В ролях
Тан Даньсунь
Вон Чо-Лам
Чжан Шаоган
Все актеры и съемочная группа
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Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Их чудесное время - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 26 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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