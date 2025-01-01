[Логан играет в пасьянс]

Weevil Знаешь, что мне нравится? Мне нравится, что я получаю ноль за разговор. Когда ты был тем, кто говорил со мной. Ты получаешь отстранение за оскорбление учителя перед всеми, а я – за смех. Дай я тебя кое о чем спрошу, дружище.

Logan [смотрит вверх] Это отстранение или ад?

Weevil Как вы, ребята, не вызываете у себя тошноту? Это как будто вы ходите по воде в этой школе, за что? Ничего, что вы делаете не имеет значения, все, что важно, это кто ваши родители. И почтовый индекс, в котором вас родила ваша мама.

Logan Если я пожертвую в фонд «Союз Латино Американских Зануд», ты заткнешься?

Weevil Тебе нравится играть с собой?

Logan Что?

Weevil Или ты хочешь сделать все поинтереснее?

Logan Что ты имел в виду?

Weevil [переход к ним, играющим в покер] Ты почти так же плох в актерстве, как и твой отец.

Logan Ты знаешь, что диплом для того, чтобы воровать колпаки тебе не нужен, верно? Почему ты вообще приходишь сюда?

Weevil Я обещал своей бабушке.

Logan Хммм.

Weevil Я не ломаю свои обещания.