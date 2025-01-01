[Логан играет в пасьянс]
Weevil
Знаешь, что мне нравится? Мне нравится, что я получаю ноль за разговор. Когда ты был тем, кто говорил со мной. Ты получаешь отстранение за оскорбление учителя перед всеми, а я – за смех. Дай я тебя кое о чем спрошу, дружище.
Logan
[смотрит вверх]
Это отстранение или ад?
Weevil
Как вы, ребята, не вызываете у себя тошноту? Это как будто вы ходите по воде в этой школе, за что? Ничего, что вы делаете не имеет значения, все, что важно, это кто ваши родители. И почтовый индекс, в котором вас родила ваша мама.
Logan
Если я пожертвую в фонд «Союз Латино Американских Зануд», ты заткнешься?
Weevil
Тебе нравится играть с собой?
Logan
Что?
Weevil
Или ты хочешь сделать все поинтереснее?
Logan
Что ты имел в виду?
Weevil
[переход к ним, играющим в покер]
Ты почти так же плох в актерстве, как и твой отец.
Logan
Ты знаешь, что диплом для того, чтобы воровать колпаки тебе не нужен, верно? Почему ты вообще приходишь сюда?
Weevil
Я обещал своей бабушке.
Logan
Хммм.
Weevil
Я не ломаю свои обещания.
Logan
И я это имею в виду, ааааа.