Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Вероника Марс Цитаты

Цитаты из сериала Вероника Марс

Вероника Посмотри на себя, такая полезная.
Логан Эй, твое надоедание, обрушившееся на Коннера, приносит мне радость. Раздражай, крошка-блондинка, раздражай на полную катушку!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Dick Casablancas [после того, как Логан и Вероника вошли в его дом, и все его друзья закричали "сюрприз!"] Слышь, что за ерунда? Пожалуйста, скажи, что это какое-то реалити-шоу "Моя Шлюха."
Logan Прощай, Дик.
Dick Casablancas Что?
Logan Уйди из моего дома. Если у тебя проблемы с Вероникой, уходи. На самом деле, если у тебя проблемы с Вероникой, ты для меня как мёртвый, так что просто исчезни или что-то вроде того, не знаю... Это такая общая просьба. Не нравлюсь тебе с девушкой... просто направляйся к прямоугольнику с дверной ручкой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Van Clemmons Мистер Экколс, можно с вами поговорить?
Logan Антропоморфный. Всё твое, большой парень.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Лэмб [читаёт 100-долларовую купюру] Вероника Марс... умнее меня...
Вероника Ой, прекрати!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan К вашему сведению? Если объятия — это лучшее, значит, он всё сделал не так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Ну как прошла твоя свиданка?
Veronica О, знаешь. Ужасный разговор, но секс был фантастическим!
Keith Это не смешно.
Veronica Не знаю. Я почти уверена, что это было.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вероника пытается заменить лопнувшую шину]
Трой Плоская?
Вероника Такой, какой меня создал Бог.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Есть враги, о которых ты знаешь?
Уоллес Ну, есть Klan.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Я просто не хочу, чтобы ты слишком надеялась.
Logan Я не плачу тебе, чтобы ты волновалась о моём здоровье, я плачу тебе, чтобы ты следила за зацепками.
Veronica Я не знала, что ты платишь мне.
Logan Это не одолжение. Это работа, знаешь ли. Мы не обмениваемся дружескими браслетами.
Veronica Я прекращу заплетать.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cliff McCormack [Логану] Меня зовут Клифф, и я буду вашим «Если вы не можете себе позволить адвоката» адвокатом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Я знаю, что опоздала. Прости, дорогой.
[целует Логана в щеку, шепчет ему на ухо]
Вероника Я поговорила с этим типом по телефону, позволь мне заняться этим, он немного упрямый.
[они подходят к стойке]
Менеджер стойки Чем могу помочь?
Вероника Можете. Мы с женихом ищем номер для молодоженов.
Менеджер стойки О, как замечательно. Это наши более доступные пакеты. Номера стоят $350 за дворик и $450 за полный. В выходные, конечно, минимум на две ночи.
Вероника Конечно. Вот немного больше того, что я имела в виду.
[Вероника достает большой свадебный планировщик и начинает листать его, показывая большое бриллиантовое кольцо]
Логан [играя в плане] Вау, сладкий, ты, конечно, была занятой пчелкой.
[Вероника и Логан делятся фальшивым смехом]
Логан О, она - находка.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Моя мама думает, что я ночую у Нормана.
Veronica Кто такой Норман?
Wallace Норман — мой воображаемый друг, отличник, скаут и маменькин сынок.
Veronica Он звучит скучно для воображаемого друга.
Wallace Мамуле, кажется, он нравится.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Всё весело и забавно, пока кто-то из вас не получит мою ногу в задницу.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мэг Ты веришь мне, да?
Вероника Ты последний хороший человек здесь, в Нептун Хай. Я верю, что мультяшные птички заплели твои волосы сегодня утром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica [voiceover] Трагедия проносится через твою жизнь, как торнадо, вырывая всё с корнем. Создавая хаос. Ты ждешь, пока поднимется пыль, а затем выбираешь. Ты можешь жить в руинах и делать вид, что это всё еще то поместье, которое ты помнишь. Или ты можешь выбраться из завалов и медленно восстанавливать всё заново.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackson Douglas Слышал, ты занимаешься детективной работой для людей.
Veronica Я делаю одолжения для друзей.
Jackson Douglas Я могу заплатить.
Veronica Присаживайся, друг.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан [Веевилу] Если ты снова приглашаешь меня на выпускной, ответ всё такой же — "нет".
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [удивляя Тритонов камерой] Привет, всем! Скажите "подавленная гомосексуальность"!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан [стоящий перед машиной Вероники] Ты вообще представляешь, сколько мне стоила твоя маленькая шутка?
Вероника Ну, я довольно уверена, что своего бонга ты не увидишь.
Логан [разбивает фары Вероники кувалдой] Неправильный ответ. Не хочешь попробовать снова?
Вероника Очевидно, у тебя странное чувство юмора...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Я думаю, у нас есть выбор. Я думаю, мы можем перенести трудную, но терпимую боль сейчас, или остаться вместе и столкнуться с невыносимой болью позже. Так что я голосую за боль сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Как насчёт взглянуть на один из твоих рождественских подарков заранее?
Veronica А как же наше строгое правило "только на Рождество утром"?
Keith В этом Рождестве мы устанавливаем свои правила. Идём за мной!
Veronica [следуя за Китом в её спальню] Я так впечатлён, что ты уместила пони в своей комнате!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Если я когда-нибудь умру, сделай мне одолжение. Пойди на Опру и скажи миру, что я любила котят.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Под этой недовольной молоденькой женщиной скрывается чуть менее недовольная женщина, которая прямо жаждет испечь мне что-нибудь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Я голая? Потому что в своих кошмарах я обычно голая.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Разве его не схватили за убийство?
Veronica Нападение.
Keith Видишь? Он даже не очень хороший убийца.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Rebecca James Ты знаешь, это звучит так, будто ты винишь Веронику.
Logan Нет, Вероника была моей подругой тоже. Если бы она не сдала меня, то Лилли и я были бы вместе. А Лилли не была бы одна в тот день. Я бы был рядом. Так что да, я винил Веронику... и виню себя за то, что был дураком, и виню Лилли за то, что она была сучкой на этой неделе.
Rebecca James Но есть и другой способ взглянуть на это, Логан. Если бы вы все еще были вместе, то ты тоже был бы мертв.
Logan А что такого хорошего в жизни?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [входит Кит] И...
Кит [радостно] Кто твой папочка?
Вероника Ненавижу, когда ты это говоришь.
Кит Это важно, запомни это, я когда-то был крутым.
Вероника Когда?
Кит '77. Trans-Am, Blue Oyster Cult на 8-дорожке, шикарная блондинка со мной, гонка на пинки. Подожди минутку, я думаю о песне Спрингстина. Забудь всё. Я никогда не был крутым.
Вероника Не знаю, что меня больше бесит, «шикарная» или «с пышной грудью».
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Meg Вот и все, теперь все бегут ко мне и говорят, что никогда не верили, что я это сделала...
Veronica Мне приятно. Забавно, никто не бежит ко мне.
Meg Потому что люди боятся тебя.
Veronica Значит, что-то срабатывает...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Я никогда не хочу, чтобы ты думала, что твоя мама - злодей во всем этом.
Veronica Разве это не так?
Keith Нет, все не так просто...
Veronica Да, так и есть. Герой - это тот, кто остается... а злодей - это тот, кто уходит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Ты позвонила Мэнди, разыграв её?
Lenny А что, если да?
Veronica Ну, я хочу поздравить тебя. Пожать руку. Поздравляю! Тебя называют самой большой тараканом в мире. Эта награда вручается за твою безграничную недостойность и нечеловечность. Браво. Ты умрёшь одиноким и без друзей.
Lenny Эй, все знают, что ты самый большой...
Veronica Замолчи! Если я захочу, чтобы ты говорил, я пронукаю перед тобой сосиску. Если ты снова используешь Мэнди, чтобы убедить себя, что не лузер, я разрушу твою жизнь. Понял?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [за кадром, обсуждая изнасилование на свидании] Хочешь знать, как я потеряла девственность? Да мне тоже интересно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Отлично. Планка настолько низкая, что мы можем ее перепрыгнуть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кит [Веронике в следующей комнате] Эй! Земля вызываем Марс!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan [про машину Вероники] Классная машина. Должно быть, это была *огромная* коробка с хлопьями.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Tom Daniels [входит и находит Уивила и Логана, играющих в карты] Это Рино или задержка?
Logan Ты не можешь поверить в лучшее из обоих.
Weevil [Дэниэлс забирает их карты] О, да ладно, мужик.
Logan Какого черта, мы здесь играли!
Mr. Tom Daniels Это наказание, джентльмены, а не время для веселья.
Logan Ну, это объясняет отсутствие шариков животных.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Так вот, моя бабушка Рейнолдс всегда говорила: "Когда жизнь дает тебе лимоны, сделай лимонад." Жаль, что ее больше нет, потому что мне бы очень хотелось спросить у нее, что делать, когда жизнь дает тебе Хламидию.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Weevil Эй, тебе не хочется содовой?
Veronica На самом деле, я думаю, что хочу что-то с большей изюминкой.
[берёт бутылку виски Дюнкана и начинает пить]
Veronica Хм, холодный чай. Какой же ты музыкальный театрал.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Надеюсь, мы всё ещё друзья после того, как я тебя зацеплю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Разве это не то место, где мы припарковались? Скажите мне, что это не то место, где мы припарковались. Пожалуйста, кто-нибудь скажите, что вы видите машину моего отца, и этот сердечный приступ, который я сейчас испытываю, не зря.
Logan Не знаю. Может, это как Бригадун. Вернёмся через сто лет, и оно снова будет на этом месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Кстати, я Трой.
Veronica Я Вероника.
Troy Правда? Вероника. Ладно, да, это действительно имеет смысл.
Veronica В каком смысле?
Troy А, ничего особенного. Просто мне не стоит слушать этих парней. Я имею в виду, серьезно, кто назовет свою дочь Трампой МкБич?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Привет, пап.
[паузa]
Veronica Их дело расплывчато и косвенно.
Keith [Клиффу] Знаешь, что странно? Это также были её самые первые слова.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Вероника пытается забрать у пьяного Логана ключи]
Вероника Давай, Логан, просто отдай мне свои ключи. Лео, можешь проследовать за нами на своей машине?
Логан [смеётся] Нет. Нет. Нет. Нет. Давайте не устраивать вечеринку, как в 1999.
Логан [указывает на Лео] Подожди, кто этот чувак?
Вероника Как я уже сказал тебе трижды, это приятный полицейский, который закроет глаза на твою неприемлемую пьяницу в общественном месте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан [спор с Вероникой] Ну разве не пора тебе найти другого злодея? Слушай, у меня просто нет... времени быть ответственным за каждую мелочь, которая идет не так в твоей жизни!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cindy 'Mac' Mackenzie Любовь делает меня ленивой. Это опасный наркотик. Убивает больше мозговых клеток, чем кристаллы мета.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Баттерс?
Баттерс Баттерс — это имя слабого, жалкого лузера из Саут Парка. Баттерс подразумевает мягкость и жир.
Вероника Но, о, как это вкусно...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Mr. Tom Daniels Ты знаешь, блеск богатства и славы твоего отца, возможно, сможет поддержать тебя в старшей школе, мистер Екколс. Но ты знаешь, что это даст тебе в реальном мире?
Logan [складывает руки вместе и смотрит вверх] Пожалуйста, скажи, что это учитель английского в старшей школе, пожалуйста, скажи, что это учитель английского в старшей школе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trina Я последнее время чуть в стороне, вы двое...?
Logan Хватит! Замолчи. Ты в мамином платье, в маминой шляпе.
Trina Она была твоей мамой, моей мачехой. Леди, которая любила ходить по дому в стрингах, когда у меня был парень.
Logan Чтобы быть честным, когда у тебя не было парня?
Trina О, ты...
[она собирается щипнуть его за щеку]
Logan [он отгоняет её руку] Папе бы не помешала твоя помощь.
Trina Так теперь ты беспокоишься о папином благополучии? Разве он не Большой Плохой Волк? Ожоги от сигарет и сломанные носы, о, те истории, которые ты раньше рассказывал.
Logan Ух ты, нам стоит чаще собираться и так проводить время.
Trina Ну, тебе повезло, я как раз иду домой. Похоже, какой-то бухгалтер наконец отменил мамины карты.
Logan Но если ты идёшь домой, кто же сыграет "Мёртвую Проститутку Два" на "CSI" на этой неделе? Как ты получишь свою дозу внимания?
Trina Может, я смогу быть ''девушкой в ринге'' на одном из твоих боях бомжей.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Ты вообще знаешь, как играть в покер?
Veronica Нет, но должно быть очень трудно, если только вы все играете.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес Вдруг мне кажется, что я в сцене из "Парней из Деревни".
Вероника Не сдавайся, Сода Поп.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [девчачий голос] Наконец-то, глубокое горло, которое можно назвать своим.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[во сне]
Вероника Почему он хотел тебя убить?
Лилли Честно! Я была классная, да?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан Я просто не могу выносить это уговаривание. Я сдамся, только на этот раз - но без обнимашек после, и я не позвоню тебе утром.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес Я собирался пообедать с парнями из команды.
Вероника И разрушить святость нашей обеденной пары? Знаешь, это заставит меня плакать в ванной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Есть свидетель, который сказал, что видел, как моя мама села в белый фургон.
Veronica Есть также племя, которое поклоняется волосам Дональда Трампа. Это таблоид.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Я обожаю запах тестостерона утром.
Logan Вот почему я предлагал собак-убийц, но нет, мама хотела альпаку.
Veronica Мой отец прислал меня с документами для твоей мамы.
Logan Ты просто хотел поздороваться. Я бы уже достала свой блокнот для занятий.
Veronica Я хотела спросить тебя об игре.
Logan Я всё время собирался тебя о чём-то спросить. У тебя в наборе супер детектива есть кольцо-декодер? Есть ручка с невидимыми чернилами? Ладно, не важно. Давай, давай!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Я думал, что быть частным детективом — это лишь стрелять в мужиков и флиртовать с сексуальными вдовами.
Veronica Сексуальные вдовы появятся позже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Trina Ты можешь меня послушать, пожалуйста? Мой парень Дилан занял мне немного денег пару месяцев назад, и теперь он не даёт мне покоя. Я не могу от него отделаться.
Logan Ты пробовала встать?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Дж. Гейлс был прав. Любовь — это отстой. Ты можешь нарядить её в пайетки и плечики, но так или иначе, ты всё равно останешься одна на весеннем танце в неудобном нижнем белье.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Meg Ну и что ты думаешь?
Veronica Я похожа на Барби-бардо из Манилы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica У тебя ширинка расстёгнута.
Dick Casablancas Знаю. Это ритуал на вечеринке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Я видела Мег.
Дункан Что ты имеешь в виду, ты...
Вероника Мег беременна.
Дункан Я знаю.
Вероника Ты знаешь?
Дункан Было письмо от её тёти. Похоже, Мег хотела пожить там и воспитать ребёнка.
Вероника О, Боже, Дункан, как ты мог...
Дункан Прошлой весной, перед тем как мы расстались...
Вероника Хорошо, стоп, мне один раз показывали схему, я знаю, как это работает. Но ты знал и не сказал мне?
Дункан Это не имеет к нам отношения.
Вероника О, нет! Ничего. Твой секретный внебрачный ребёнок, развивающийся в утробе твоей коматозной экс-девушки, не касается ни тебя, ни меня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Вот что ты делаешь... ты становишься жесткой. Ты мстишь.
Meg Правда?
Veronica Для меня это сработает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan Отличная игра на днях, чувак. 18 очков и 8 передач.
Wallace На улицах мы называем это 'доллары'.
Veronica Улицы? Ты живёшь на углу Плезант-Валли и Мариголд.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Кстати, если бы обнимание было лучшей частью, он сделал это неправильно.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lamb Эй, как насчёт того, чтобы спеть твои права Мираанды в унисон? Я начну, а ты подхватишь?
Logan Это всё ещё называется дежавю, когда что-то происходит больше двух раз, или это что-то другое? Надо будет проверить.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lilly У меня есть секрет, хороший секрет.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith [смеясь, глядя на приготовленных Вероникой курочек] Ты знаешь, эльф, мы, возможно, не самая богатая семья в городе, но раз в год мы можем позволить себе птицу нормального размера.
Veronica Курочки. Они были такие милые. Плюс, так у нас не будет остатков еды на Новый год.
Keith Это умно. Ну, как они на вкус?
Veronica [смеясь] Не знаю. Упитанные индейки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace О, не стоит сегодня связываться со мной на эту тему. Я чуть не завалил квартиру маминой бездельницы-квартиросъемщицы этим днем.
Veronica Этот тип мерзкий. Надеюсь, что 'завалил' означает что-то плохое.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stosh 'Piz' Piznarski Я думаю, что 90% жизни - это просто умение отличать одно от другого.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [о "шпионской ручке"] Как у настоящих агентов!
Лили [в шутливой манере] Я буду использовать её, чтобы передавать тайные сообщения всем своим любовникам.
Вероника Эта ручка будет очень занята.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace [о самоубийстве] Слышал, она оставила записку на своём BlackBerry.
Veronica Говорит о постмодерне.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника 98 из 100 человек на той вечеринке готовы были бы перешагнуть через мой труп ради бесплатной жевательной резинки.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Никогда не догадаешься, кто заглянул сегодня.
Veronica Если ты скажешь Джош Хартнетт, я буду очень расстроена.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Я тоже ненавижу фальшивых оленей. Каждый раз, когда я вижу их глупые фальшивые лица, мне хочется схватить дробовик и устроить им настоящую Чейни.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Gia Goodman Класс. Теперь я не смогу уснуть. Надеюсь, он не попытается на мне жениться.
Veronica Вау. Как миссия невыполнима. Чувствую, в любой момент Том Круз повиснет на потолке на проводах.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Не будем забывать Логана Эчолса. Его отец зарабатывает двадцать миллионов на картине. Ты, наверное, владеешь его фигуркой. В каждой школе есть обязательный психопат. Он наш.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Мой день удался. Вероника Марс обвинила меня в злодеянии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Ну, на самом деле, несмотря на общественное мнение, правду из человека действительно не выбьешь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Я не врач, но, эм... я почти уверен, что пенициллин решит эту проблему.
Veronica Не могу сказать, что я ожидала тебя.
Logan Да, я обычно избегаю зданий со витражами.
Veronica Вот почему ты не приходил в гости.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Знали ли вы, что 90 процентов всех случаев кражи личности совершаются родственниками жертвы? Интересный факт. По крайней мере, я так думаю.
Caitlin Ford Но знаешь что? Никому не волнует, что ты думаешь, Вероника Марс. Больше не волнует. С тех пор, как ты ударила своих друзей в спину.
Veronica Похоже, тебе всё же важно, что я думаю.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Кимми, почему ты продолжаешь меня бесить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lilly Ты что, не смотришь ужастики? Моя душа обречена блуждать по земле, пока справедливость не будет восстановлена...
Veronica Правда?
Lilly Да, и кроме того, я как бы занимаюсь модными советами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес Так когда Логан сказал "прыгай", ты действительно произнес слова "Насколько высоко?" или было просто понимание, что ты достигнешь максимальной высоты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Думаешь обо мне? Эй, я понимаю. Иногда я всю ночь не сплю, просто думаю о себе.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Кажется, выражение 'одеваться, чтобы произвести впечатление' означало одеваться как твоя любимая Пуссикат Долл.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Если тебе правда нужны цветы, похоже, умирать - единственный способ.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Вот мысль. Если Тихуана была идеей Логана, то кража машины могла быть основным планом.
Troy Это больше похоже на встречу умов, если хотите.
Veronica Ага. И что же было в меню на этот вечер великого разврата?
Troy Давайте посмотрим. С восьми до девяти мы думали, как свергнуть Ким Чен Ира. С девяти до десяти мы удалили данные чернокожих избирателей Флориды. А после этого начались все эти шоу с ослами.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Ничего себе. Угощение и подхалимаж. Хотела бы я быть звездой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Никому не нравится блондинка в хомячковой клетке.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Логан играет в пасьянс]
Weevil Знаешь, что мне нравится? Мне нравится, что я получаю ноль за разговор. Когда ты был тем, кто говорил со мной. Ты получаешь отстранение за оскорбление учителя перед всеми, а я – за смех. Дай я тебя кое о чем спрошу, дружище.
Logan [смотрит вверх] Это отстранение или ад?
Weevil Как вы, ребята, не вызываете у себя тошноту? Это как будто вы ходите по воде в этой школе, за что? Ничего, что вы делаете не имеет значения, все, что важно, это кто ваши родители. И почтовый индекс, в котором вас родила ваша мама.
Logan Если я пожертвую в фонд «Союз Латино Американских Зануд», ты заткнешься?
Weevil Тебе нравится играть с собой?
Logan Что?
Weevil Или ты хочешь сделать все поинтереснее?
Logan Что ты имел в виду?
Weevil [переход к ним, играющим в покер] Ты почти так же плох в актерстве, как и твой отец.
Logan Ты знаешь, что диплом для того, чтобы воровать колпаки тебе не нужен, верно? Почему ты вообще приходишь сюда?
Weevil Я обещал своей бабушке.
Logan Хммм.
Weevil Я не ломаю свои обещания.
Logan И я это имею в виду, ааааа.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Привет, Рик. Я тебя знаю? Нет. Так почему ты сказал шерифу Лэму, что я продала тебе фальшивку?
Rick Это то, что мне сказали сказать.
Veronica Кто 'они'?
Rick Ни за что. Они повсюду. Они меня уничтожат.
Veronica Я уничтожу тебя хуже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Часть меня гордится... и давайте просто оставим это так.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Cliff McCormack Вы, ребята, совсем с ума сошли! То, чем вы увлекаетесь. Хула-хупы, напихивание в телефонные будки, визиты к заключённым на смертной казни... что будет в следующем месяце?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан Эй, могут Дик и Бивер выйти поиграть?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Вот почему я предложил боевых собак, но нет, моя мать хотела альпаку.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [voiceover] Будем честны, единственная причина, по которой меня пропустили за бархатные веревки, — это Дункан Кейн.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Troy Когда симпатичным, дерзким девушкам не удается прийти на мою вечеринку, пришло время всем участникам встать и просто признать, что, может быть, я был немного не прав или извиниться. Я имею в виду, что надо оставить прошлое в прошлом. К черту гордость. Давай станцуем, детка, давай станцуем!
Wallace Это было прекрасно, чувак.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Я люблю восьмидесятые!
Leo Слушай! Рисковое дело на 12 часов.
Logan Давай, все! Сегодня мы отмечаем Wang Chung! Что? Все отмечаем Wang Chung сегодня! Wang Chung, или я тебе врежу!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Stosh 'Piz' Piznarski Это школьное правило: если ты мёртв, я могу забрать твои вещи... Так что если ты мёртв, просто ничего не говори.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Pauline Elliot Я точно знаю, кто его украл. Это были чертовы толстые детки!
Veronica 'Полагаю, обезьяны — это деликатес?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Просто радуйся, что я не ворочаю волосами - я бы тебя просто растерзала.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Это лазанья я ощущаю?
Keith Секретный рецепт Кита Марса.
Veronica Ты удваиваешь сыр. Твой секрет раскрыт... Ты делаешь салат? Я знаю, что такое 'жалкое' готовка, когда вижу. Должны быть ещё плохие новости.
Keith Может, подождём до ужина, а?
Veronica Говори. Обещаю, что это не испортит мне аппетит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Хаки-сак: последняя арена безраздельного господства белых.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Ах, смотри, я больше пурист. Знаешь, меньше крови, больше эмоционального стресса. Я бы предпочёл увидеть, как он заперт в комнате, в мягкой обивке, ссылаясь в углу. Знаешь, он английский учитель, он бы оценил поэтическую справедливость.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Ты смотрел
[link=tt0397065]
Keith снова? Ты ведь знаешь, что эта Хилтон тебя пугает.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Мне больше нравилось то место, где ты работал раньше.
Veronica Может, это потому, что у нас там была еда?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Разве не здорово было бы иметь стаканы на кухне без Гамбурглера?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Fennel Спасибо тебе, теперь у меня репутация подлизы-спортсменов.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Мой ответ окончателен. Я не пойду с ним на выпускной.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan Ну что, кто-нибудь читал газету сегодня? Гарфилд. Я имею в виду, он когда-нибудь научится? А еще было кое-что... Я полагаю, Абель Кунц не убивал Лилли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kendall У вас там в школе, что, химическую кастрацию делают? Вам Секс-образование не нужно; я и есть Секс-образование.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Моя бабушка Рейнолдс всегда говорила: "Когда жизнь подносит тебе лимоны, делай лимонад." Жаль, что её уже нет, потому что мне действительно хотелось бы спросить, что она советует, когда жизнь подкидывает тебе хламидии.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Вот и он, первый день в колледже. Что скажешь, Вероника? Новая школа, новый старт - как насчет того, чтобы на этот раз никого не бесить?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника [Логану после секса] Ух ты! Тебе стоит серьёзно подумать о карьере в этом.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Не часто удаётся увидеть купальщиц в их естественной среде обитания. Такие нежные, но прихотливые создания.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Эй, Кэрри, подожди!
Кэрри Бишоп [саркастично] Почему? Ты хотела бы сказать мне, как ты восхищаешься мной за мою смелую позицию?
Вероника Я хочу дать тебе шанс отказаться от слов, прежде чем докажу, что ты врёшь.
Кэрри Бишоп Почему тебе вообще не всё равно?
Вероника Не так много хороших учителей. Мистер Рукс - один из них.
Кэрри Бишоп Да, если ты сможет преодолеть тот факт, что он соблазняет своих учеников.
Вероника Эй, Кэрри, это я, Вероника. Я тебя знаю.
Кэрри Бишоп Ты такая наивная.
Вероника Да, это я, наивная.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Удивительно, как мимолетна может быть совершенство.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Kendall Я усердно трудился все эти годы, чтобы избежать работы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Так расскажи мне об этом.
Meg На обратном пути с последней выездной игры я получила странное текстовое сообщение. Я огляделась и увидела двух парней с мобильниками. Кэз всегда флиртует со мной, но тот парень флиртовал бы даже с мусорным ведром, если бы у него были сиськи.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Veronica Этот парень слишком большой, этот парень слишком маленький, а этот парень... не парень. Просто в отчаянной необходимости в стилисте.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Мэнди [о том, что кто-то был жесток к ней] О, Вероника! Пожалуйста, не переживай об этом, это того не стоит!
Вероника О, это того стоит.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Если сейчас есть оправдание моим поступкам, то оно вот в чём: я окончательно свихнулась.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Keith Извини, дорогая. Любовь не купишь. А вот скучающие жены богатых - да.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan Ты слушал Radiohead, не так ли? Всё, я сажаю тебя на строгую диету Нелли.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан Эм, я хочу сладость из рисовых хлопьев.
Кендалл Сходи сделай сам, ребёнок. Я выгляжу как повар?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Ты не сможешь забрать мою крутость. Смотри - карманный защитник, а я все еще полный чувак!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес Моя первая вечеринка в колледже: пью пина коладу с парнем и обсуждаю математику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace [Когда сказали не устраивать Веронике жалостливую вечеринку] Хорошо, потому что я всегда застреваю в процессе надувания жалостливых шариков.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie [про Веронику] Мне, кажется, нужно поговорить с Мисс Пикси-Стриком.
Wallace Я бы этого не делал. Она не та, кого следует провоцировать.
Jackie Я тоже.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Jackie Типа "Пошла ты, сука" и разворот на 180 градусов обратно в класс, и у нас могло бы быть что-то...
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Что это?
Дезмонт Феллоус Она пыталась нарисовать себя?
Вероника Это иероглиф.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Вероника Какая-то девушка с ума сошла? Насколько я понимаю, это происходит всё время в колледже. Я на грани этого прямо сейчас.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес Почему все самые горячие девушки всегда имеют комплекс папочки?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Прошло две недели. Это как целое десятилетие в школьные годы.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Уоллес [о Веронике] Не спрашивай меня, мужик. Я перестал пытаться понять её с первого дня.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Кендалл [Логану] Ты хочешь поиграть с чирлидерами, которые только что освоили миссионера? Увидимся!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан Но если ты возвращаешься домой, кто тогда сыграет Мёртвую Шлюху #2 в CSI на этой неделе?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Logan Если я пожертвую в Фонд Латиноамериканских Задниц, ты замолчишь?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Duncan О боже, надеюсь, никто не услышал, как он сказал 'царствование Кейна'.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Итак, когда Логан сказал "прыгай", ты действительно сказала "На какую высоту?" или у вас просто было понимание, что ты достигнешь максимальной высоты?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Логан [Конору] А мыльный ящик идет с карточкой SAG?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Meg Ух ты. Мода 80-х. Полный отстой.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Wallace Моя первая студенческая вечеринка: пью пина коладу с парнем и обсуждаю математику.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Кристен Белл
Кристен Белл
Kristen Bell
Джейсон Доринг
Jason Dohring
Райан Хансен
Райан Хансен
Ryan Hansen
Майкл Мюней
Michael Muhney
Энрико Колантони
Энрико Колантони
Enrico Colantoni
Аарон Эшмор
Aaron Ashmore
Перси Даггс III
Percy Daggs III
Daran Norris
Алона Тал
Алона Тал
Alona Tal
Джаред Хиллман
Jared Hillman
Пола Маршалл
Paula Marshall
Джесси Бойд
Jesse C. Boyd
Стивен Уильямс
Стивен Уильямс
Steven Williams
Фрэнсис Капра
Francis Capra
Тина Мажорино
Тина Мажорино
Tina Majorino
Элисон Ханниган
Элисон Ханниган
Alyson Hannigan
Аманда Сайфрид
Аманда Сайфрид
Amanda Seyfried
Тедди Данн
Teddy Dunn
Крис Лоуэлл
Крис Лоуэлл
Chris Lowell
Кристен Риттер
Кристен Риттер
Krysten Ritter
Пэрис Хилтон
Пэрис Хилтон
Paris Hilton
Дж.Д. Пардо
Дж.Д. Пардо
J.D. Pardo
Макс Гринфилд
Макс Гринфилд
Max Greenfield
Харизма Карпентер
Харизма Карпентер
Charisma Carpenter
Лейтон Мистер
Лейтон Мистер
Leighton Meester
Тесса Томпсон
Тесса Томпсон
Tessa Thompson
Пол Радд
Пол Радд
Paul Rudd
«Игра престолов»: пять имён, которые могли раскрыть тайну Джона Сноу, но выбрали молчание — и шестое, о котором говорят легенды
3 октябрьских сериала, которые рвут все рейтинги ожидания: не пропустите — премьера №1 прямо сейчас
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
Новый детектив с Кирой Найтли получил первые оценки — автор оригинального романа хвалит только эти две детали
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
А Боромир сыграл бы лучше: во «Властелине колец» Шону Бину предназначалась другая роль — мог появляться в кадре все 3 фильма
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше