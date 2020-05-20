Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Бар на колесах 2020, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Бар на колесах
Киноафиша Сериалы Бар на колесах Сезоны Сезон 1

Mystic Pop-up Bar
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 20 мая 2020
Год выпуска 2020
Количество серий 12
Продолжительность сезона 14 часов 0 минут

Рейтинг сериала

7.7
Оцените 12 голосов
7.9 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Бар на колесах» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
20 мая 2020
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
21 мая 2020
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
27 мая 2020
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
28 мая 2020
Серия 5 Episode 5
Сезон 1 Серия 5
3 июня 2020
Серия 6 Episode 6
Сезон 1 Серия 6
4 июня 2020
Серия 7 Episode 7
Сезон 1 Серия 7
10 июня 2020
Серия 8 Episode 8
Сезон 1 Серия 8
11 июня 2020
Серия 9 Episode 9
Сезон 1 Серия 9
17 июня 2020
Серия 10 Episode 10
Сезон 1 Серия 10
18 июня 2020
Серия 11 Episode 11
Сезон 1 Серия 11
24 июня 2020
Серия 12 Episode 12
Сезон 1 Серия 12
25 июня 2020
График выхода всех сериалов
Мама-Кошка в «Трех котах» добавляет в панкейки секретный ингредиент: с ним получается гораздо вкуснее и ароматнее
Борисов ворвался в топ-3, Бурунов удержал 2 место: кто же стал актером №1 — и кого россияне выбрали лучшей актрисой? ВЦИОМ подвел итоги 2025 года
На «ИВИ» среди турецких проектов лидируют эти 3 сериала: в этом сезоне зрители смотрят их запоем – список без «Клюквенного щербета»
Бесследно пропала целая семья: 5 фильмов об исчезнувших людях с надеждой на счастливый финал
«Из этой неудачи я извлек урок»: за 8 лет до первого «Оскара» Джордж Клуни сыграл в самом ужасном супергеройском кино в истории
«Бесславные ублюдки» так и не получили сиквел, и теперь Netflix это исправит: в главной роли – звезда «Мастера и Маргариты» Локшина
Волан-де-Морт не просто так получил змеиноподобное лицо: Нагайна сыграла ключевую роль в его возрождении — но откуда она вообще взялась?
И треснул мир напополам: американцы испытывали испанский стыд из-за 1 сцены «Ночного дозора» - им показали измененную версию
«Будете изнывать от нетерпения»: первые отзывы уже намекают — у «Злой: Часть 2» сильная сторона всего одна, и это не сценарий
Отрезанные гениталии, кринж и укусы голого Кологривого: 3 сезон «Метода» первые зрители назвали кровавым детским утренником
Все было так очевидно: Скорсезе заранее выдал главный поворот «Острова проклятых» — просто пересмотрите сцену на пароме
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше