Mystic Pop-up Bar
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
20 мая 2020
Год выпуска
2020
Количество серий
12
Продолжительность сезона
14 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.7
Оцените
12
голосов
7.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Бар на колесах»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
20 мая 2020
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
21 мая 2020
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
27 мая 2020
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
28 мая 2020
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
3 июня 2020
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
4 июня 2020
Серия 7
Episode 7
Сезон 1
Серия 7
10 июня 2020
Серия 8
Episode 8
Сезон 1
Серия 8
11 июня 2020
Серия 9
Episode 9
Сезон 1
Серия 9
17 июня 2020
Серия 10
Episode 10
Сезон 1
Серия 10
18 июня 2020
Серия 11
Episode 11
Сезон 1
Серия 11
24 июня 2020
Серия 12
Episode 12
Сезон 1
Серия 12
25 июня 2020
