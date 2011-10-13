Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Полночная закусочная 2009 - 2014 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Полночная закусочная
Сезоны
Сезон 2
Shinya shokudo
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
13 октября 2011
Год выпуска
2011
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
8.3
Оцените
13
голосов
8.6
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Полночная закусочная»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Красные сосиски, снова
Red Wieners, Again
Сезон 2
Серия 1
13 октября 2011
Жареная курица и хайбол
Fried Chicken and Highball
Сезон 2
Серия 2
20 октября 2011
Моллюски на пару
Steamed Clams
Сезон 2
Серия 3
27 октября 2011
Заливной рыбный бульон
Jellied Fish Stock
Сезон 2
Серия 4
3 ноября 2011
Консервы
Canned Goods
Сезон 2
Серия 5
10 ноября 2011
Кремовое рагу
Cream Stew
Сезон 2
Серия 6
17 ноября 2011
Маринованная капуста
Pickled Cabbage
Сезон 2
Серия 7
24 ноября 2011
Холодная лапша
Cold Noodles
Сезон 2
Серия 8
1 декабря 2011
Никуджага (мясо-картофельное рагу)
Nikujaga (Meat-Potato Stew)
Сезон 2
Серия 9
8 декабря 2011
Гёза (пельмени)
Gyoza (Dumplings)
Сезон 2
Серия 10
15 декабря 2011
График выхода всех сериалов
Нолан — крут, но он не первый: «Одиссею» экранизировали 6 раз — на Гомера даже Кончаловский замахнулся
Netflix взялся за культовый роман Агаты Кристи, и сделал это с размахом: сериалу уже пророчат славу главного хита 2026 года
Помните жуткий кошмар из «Верни ее из мертвых»? Авторы рассказали, какая реальная трагедия вдохновила их на хоррор
Стивен Кинг в восторге от этого триллера с Джерардом Батлером — сиквел фильма уже в разработке
Вы же помните начало «Оно 2»? В России могут запретить одну из лучших экранизаций Кинга – «Киноафиша» выяснила причину
Вечерний хит нового поколения: новый российский ситком пришел на место «Кухни» — не копирует, и получает за это 7,9 баллов
Глушь, боль и человеческая воля: 6 фильмов о выживании в дикой природе с оценкой 7+, которые невозможно смотреть спокойно
«Скажу лишь одно – астронавты»: 2 сезон «Человека-бензопилы» точно «взорвет» интернет – актер озвучки Дэндзи выдал главный спойлер
Каждый 5-й россиянин верит, что солнце вращается вокруг земли: но в этих 5 фильмах конспирология безумнее в разы
«Идите и снимите свое»: зрители раскритиковали «Хроники русской революции», но Кончаловский ответил по каждому пункту
Одно только описание этого военного фильма вызывало возмущение в СССР: 15 лет пробыл в черных списках — а сейчас гордо держит 8,1 балл
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667