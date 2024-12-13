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Постер сериала На крючке: Когда звонит мошенник
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Киноафиша Сериалы На крючке: Когда звонит мошенник

На крючке: Когда звонит мошенник (2024 - …)

Na kryuchke: Kogda zvonit moshennik 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Okko
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Впервые в истории российской кинодокументалистики онлайн-кинотеатр Okko провёл максимально подробное и обстоятельное расследование деятельности телефонных мошенников, которые превратились в масштабную преступную сеть, наносящей миллиардные убытки. В рамках проекта авторы лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощрённых мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников.

На крючке: Когда звонит мошенник - трейлер первого сезона
На крючке: Когда звонит мошенник  трейлер первого сезона
В ролях Персонажи
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Сезоны
На крючке: Когда звонит мошенник - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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