Впервые в истории российской кинодокументалистики онлайн-кинотеатр Okko провёл максимально подробное и обстоятельное расследование деятельности телефонных мошенников, которые превратились в масштабную преступную сеть, наносящей миллиардные убытки. В рамках проекта авторы лично пообщались со злоумышленниками, узнали о самых изощрённых мошеннических схемах и попросили ведущих экспертов в области кибербезопасности дать реальные рабочие советы ― как избежать неприятностей или даже поймать на крючок самих мошенников.