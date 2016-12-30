Меню
Вкусная жизнь 2016 - 2019 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Delicious
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
30 декабря 2016
Год выпуска
2016
Количество серий
4
Продолжительность сезона
4 часа 0 минут
Рейтинг сериала
6.9
Оцените
11
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Вкусная жизнь»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
30 декабря 2016
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
6 января 2017
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
13 января 2017
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
20 января 2017
