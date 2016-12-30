Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Вкусная жизнь 2016 - 2019 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Вкусная жизнь
Киноафиша Сериалы Вкусная жизнь Сезоны Сезон 1

Delicious
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 30 декабря 2016
Год выпуска 2016
Количество серий 4
Продолжительность сезона 4 часа 0 минут

Рейтинг сериала

6.9
Оцените 11 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Вкусная жизнь» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Серия 1 Episode 1
Сезон 1 Серия 1
30 декабря 2016
Серия 2 Episode 2
Сезон 1 Серия 2
6 января 2017
Серия 3 Episode 3
Сезон 1 Серия 3
13 января 2017
Серия 4 Episode 4
Сезон 1 Серия 4
20 января 2017
График выхода всех сериалов
Режиссер «Холопа» и сценарист «Трассы» объединились: над новой «Снегурочкой» работает известная команда
«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете
В «Ёлках 12» ставку делают на юмор, драму и новую линию Нагиева — а ещё появится актёр из «Слова пацана» и Журавлев
Вырезали почти всё, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть ещё в 1 сезоне
Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова
Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают
С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)
«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»
«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин
Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы
Кто мать Мэтта Мердока в сериале «Сорвиголова»: героиня появляется в 3-м сезоне – не видела сына уже много лет
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше