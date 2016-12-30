Режиссер «Холопа» и сценарист «Трассы» объединились: над новой «Снегурочкой» работает известная команда

«Будто дешевый фанфик в переходе метро»: «Грозовому перевалу» с Элорди и Робби предрекают провал — посмотрите на постер и все поймете

В «Ёлках 12» ставку делают на юмор, драму и новую линию Нагиева — а ещё появится актёр из «Слова пацана» и Журавлев

Вырезали почти всё, даже надругательство над Нэнси: ключевой герой «Очень странных дел» должен был погибнуть ещё в 1 сезоне

Роскошная усадьба на Николиной Горе: кому теперь принадлежит особняк, где жила и черпала вдохновение Инна Чурикова

Что на столе у Адского шефа? Эти 3 салата Ивлев готовит на Новый год, а гости пальчики облизывают

С Мордюковой и булочной всё ясно: а вспомните, кому из «Бриллиантовой руки» принадлежат еще 4 цитаты? (тест)

«Правдиво говорит о подвиге»: эта военная драма СССР 15 лет пролежала на полке – а сейчас ей ставят 8.1 и любят не меньше «Иди и смотри»

«Петровна, такого нема»: Мордюкова по паспорту – вовсе никакая не Нонна, и всему виной… Владимир Ильич Ленин

Резня, но не по книге: для «Оно 2» изначально готовили совершенно другой финал – Стивен Кинг после такого фильм возненавидел бы