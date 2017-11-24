Меню
Софи. Жизнь с чистого листа 2017 - 2018 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Софи. Жизнь с чистого листа
Киноафиша Сериалы Софи. Жизнь с чистого листа Сезоны Сезон 1

Soof: Een Nieuw Begin 18+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 ноября 2017
Год выпуска 2017
Количество серий 10
Продолжительность сезона 10 часов 0 минут

Рейтинг сериала

6.8
Оцените 13 голосов
7 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Софи. Жизнь с чистого листа» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Все под одной крышей Alles onder een dak
Сезон 1 Серия 1
24 ноября 2017
Домашнее печенье Koekjes van eigen deeg
Сезон 1 Серия 2
24 ноября 2017
Возвращение к основам Terug naar de basis
Сезон 1 Серия 3
24 ноября 2017
Велком, Жозин Welkom, Josine
Сезон 1 Серия 4
24 ноября 2017
Все решено Alles opgelost
Сезон 1 Серия 5
24 ноября 2017
Время для себя и другие сложные моменты Tijd voor jezelf en andere moeilijke momenten
Сезон 1 Серия 6
24 ноября 2017
В счастливом ожидании In blijde verwachting
Сезон 1 Серия 7
24 ноября 2017
Пустое гнездо Empty nest
Сезон 1 Серия 8
24 ноября 2017
Современные семьи Moderne families
Сезон 1 Серия 9
24 ноября 2017
Начало конца Het begin van het einde
Сезон 1 Серия 10
24 ноября 2017
