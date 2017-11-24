Меню
Софи. Жизнь с чистого листа 2017 - 2018 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Софи. Жизнь с чистого листа
Сезоны
Сезон 1
Soof: Een Nieuw Begin
18+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 ноября 2017
Год выпуска
2017
Количество серий
10
Продолжительность сезона
10 часов 0 минут
Рейтинг сериала
6.8
Оцените
13
голосов
7
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Софи. Жизнь с чистого листа»
Сезон 1
Сезон 2
Все под одной крышей
Alles onder een dak
Сезон 1
Серия 1
24 ноября 2017
Домашнее печенье
Koekjes van eigen deeg
Сезон 1
Серия 2
24 ноября 2017
Возвращение к основам
Terug naar de basis
Сезон 1
Серия 3
24 ноября 2017
Велком, Жозин
Welkom, Josine
Сезон 1
Серия 4
24 ноября 2017
Все решено
Alles opgelost
Сезон 1
Серия 5
24 ноября 2017
Время для себя и другие сложные моменты
Tijd voor jezelf en andere moeilijke momenten
Сезон 1
Серия 6
24 ноября 2017
В счастливом ожидании
In blijde verwachting
Сезон 1
Серия 7
24 ноября 2017
Пустое гнездо
Empty nest
Сезон 1
Серия 8
24 ноября 2017
Современные семьи
Moderne families
Сезон 1
Серия 9
24 ноября 2017
Начало конца
Het begin van het einde
Сезон 1
Серия 10
24 ноября 2017
