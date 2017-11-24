Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Софи. Жизнь с чистого листа
1 постер
Киноафиша Сериалы Софи. Жизнь с чистого листа

Софи. Жизнь с чистого листа (2017 - 2018)

Soof: Een Nieuw Begin 18+
Год выпуска 2017
Страна Нидерланды
Всего сезонов 2 сезона
Эпизод длится 60 минут
Телеканал Videoland
Продолжительность сериала 18 часов 0 минут

О чем сериал

Разведенная пара пытается выжить на одной территории. Софи и Каспер официально расторгли брак, но разъехаться просто так и начать новую жизнь по отдельности у них пока не получается. Вместе с детьми они живут в одном доме, поделив его по этажам. Но самое интересное начинается, когда в личной жизни героев появляется кто-то новый. Экс-тёща и болтающиеся по дому дети-подростки с бесконечными проблемами тоже подливают масла в огонь. Смогут ли герои прийти к миру и заново научиться жить вместе или окончательно разругаются? Или новые испытания помогут им снова сплотиться и понять, что расставание было ошибкой? Смотрите сериал «Софи. Жизнь с чистого листа» и узнайте, чем всё это закончится.

В ролях
В ролях
Аннеке Блок
Аннеке Блок
Элиз Шаап
Элиз Шаап
Барбара Слусен
Федя ван Хейт
Федя ван Хейт
Рос Дикманн
Лис Виссхедейк
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
7 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Софи. Жизнь с чистого листа - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2017, 10 эпизодов
 
Софи. Жизнь с чистого листа - Сезон 2 / Season 2 Сезон 2 / Season 2
2018, 8 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Даже «Зимородку» такое не снилось: герой нового турецкого сериала женится дважды — и первая жена узнает об этом последней
Это не «Империя Кесем»: не все знают, что у «Великолепного века» есть 8-серийное продолжение — там и любимая Хюррем есть
Сначала ищите бандитов, потом — ляпы: в «Ликвидации» засветился фильм из будущего, которого еще 15 лет не снимут
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Новых «Бриджертонов» не получилось: 2 сезон «Буканьерок» — полный провал, и есть лишь одна причина досмотреть до финала
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
«Мадянов играл не по-детски»: за 30 лет до «Вампиров средней полосы» великий актер сыграл упыря-уголовника — и о фильме слышали 1,5 человека
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше