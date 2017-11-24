Разведенная пара пытается выжить на одной территории. Софи и Каспер официально расторгли брак, но разъехаться просто так и начать новую жизнь по отдельности у них пока не получается. Вместе с детьми они живут в одном доме, поделив его по этажам. Но самое интересное начинается, когда в личной жизни героев появляется кто-то новый. Экс-тёща и болтающиеся по дому дети-подростки с бесконечными проблемами тоже подливают масла в огонь. Смогут ли герои прийти к миру и заново научиться жить вместе или окончательно разругаются? Или новые испытания помогут им снова сплотиться и понять, что расставание было ошибкой? Смотрите сериал «Софи. Жизнь с чистого листа» и узнайте, чем всё это закончится.