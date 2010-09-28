Оповещения от Киноафиши
Кухня 2010, 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Места съёмок
Whites
12+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
28 сентября 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
6
Продолжительность сезона
2 часа 12 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Кухня»
Сезон 1
Серия 1
Episode 1
Сезон 1
Серия 1
28 сентября 2010
Серия 2
Episode 2
Сезон 1
Серия 2
5 октября 2010
Серия 3
Episode 3
Сезон 1
Серия 3
12 октября 2010
Серия 4
Episode 4
Сезон 1
Серия 4
19 октября 2010
Серия 5
Episode 5
Сезон 1
Серия 5
26 октября 2010
Серия 6
Episode 6
Сезон 1
Серия 6
2 ноября 2010
