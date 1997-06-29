Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Журавль в небе 1994 - 1997, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Журавль в небе
Киноафиша Сериалы Журавль в небе Сезоны Сезон 5

Pie in the Sky
Оригинальное название Season 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 29 июня 1997
Год выпуска 1997
Количество серий 8
Продолжительность сезона 6 часов 40 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Журавль в небе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помидоры в сквоше Squashed Tomatoes
Сезон 5 Серия 1
29 июня 1997
Уродливые клиенты Ugly Customers
Сезон 5 Серия 2
6 июля 1997
Пироги со свининой Pork Pies
Сезон 5 Серия 3
13 июля 1997
Разрезание горчицы Cutting the Mustard
Сезон 5 Серия 4
20 июля 1997
Ответный матч Return Match
Сезон 5 Серия 5
27 июля 1997
Ученик The Apprentice
Сезон 5 Серия 6
3 августа 1997
В дыму In the Smoke
Сезон 5 Серия 7
10 августа 1997
Пахнущие розы Smelling of Roses
Сезон 5 Серия 8
17 августа 1997
График выхода всех сериалов
Сериал «Враг у ворот»: что создатели взяли из реальной истории, а что придумали сценаристы
218 млн просмотров: феномен 38-й серии «Маши и Медведя» «Нынче все наоборот», которую пересматривают чаще, чем свежие мультпремьеры
«Я уже пересмотрел это раз 10»: новый отрывок 5 сезона «Очень странных дел» от Netflix свел фанатов с ума — 58 секунд счастья
Вместо войны за город – война за гору: нашли идеальную замену «Сынов анархии» – с тем самым Рыжим в главной роли (и всего на 2 сезона)
Из «Гарри Поттера и философского камня» вырезали столько всего, что хватит на отдельный фильм: и сериал от HBO просто обязан это исправить
Робин Гуд из Одессы или выдумка Рязанова? был ли на самом деле прообраз Деточкина из «Берегись автомобиля»
«Ляпай уверенно. Это называется...»: только фанаты «Москва слезам не верит» продолжат 5 цитат из фильма (тест)
«Мог пойти в милицию, но нет»: Деточкин вовсе не был «советским Робин Гудом» – вот почему он воровал автомобили на самом деле
«У него есть секреты, которые мешают»: жив ли Хоппер в сериале «Очень странные дела» – освежаем память перед 5-м сезоном
Приказали «наверху»: Михалкову пришлось переделывать «Рабу любви» с нуля — как комедия превратилась в драму
«У Джексона – холодное, чисто коммерческое кино»: забытая советская экранизация «Властелина колец» оказалась лучше голливудской
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше