Журавль в небе 1994 - 1997, 5 сезон
Сезон 5
Pie in the Sky
Оригинальное название
Season 5
Название
Сезон 5
Премьера сезона
29 июня 1997
Год выпуска
1997
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
11
голосов
7.7
IMDb
Список серий 5-го сезона сериала «Журавль в небе»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Помидоры в сквоше
Squashed Tomatoes
Сезон 5
Серия 1
29 июня 1997
Уродливые клиенты
Ugly Customers
Сезон 5
Серия 2
6 июля 1997
Пироги со свининой
Pork Pies
Сезон 5
Серия 3
13 июля 1997
Разрезание горчицы
Cutting the Mustard
Сезон 5
Серия 4
20 июля 1997
Ответный матч
Return Match
Сезон 5
Серия 5
27 июля 1997
Ученик
The Apprentice
Сезон 5
Серия 6
3 августа 1997
В дыму
In the Smoke
Сезон 5
Серия 7
10 августа 1997
Пахнущие розы
Smelling of Roses
Сезон 5
Серия 8
17 августа 1997
