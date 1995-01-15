Меню
Журавль в небе 1994 - 1997 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Журавль в небе
Киноафиша Сериалы Журавль в небе Сезоны Сезон 2

Pie in the Sky
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 января 1995
Год выпуска 1995
Количество серий 10
Продолжительность сезона 8 часов 20 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 11 голосов
7.7 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Журавль в небе» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Твердый сыр Hard Cheese
Сезон 2 Серия 1
15 января 1995
Коричневый хлеб Brown Bread
Сезон 2 Серия 2
22 января 1995
Дочь полицейского The Policeman's Daughter
Сезон 2 Серия 3
29 января 1995
Тот, кто ушел The One That Got Away
Сезон 2 Серия 4
5 февраля 1995
Мертвое право Dead Right
Сезон 2 Серия 5
12 февраля 1995
Черный пудинг Black Pudding
Сезон 2 Серия 6
19 февраля 1995
Лебедь в своей гордыне Swan in His Pride
Сезон 2 Серия 7
26 февраля 1995
Мягкая группа The Mild Bunch
Сезон 2 Серия 8
5 марта 1995
Тайна Пайки The Mystery of Pikey
Сезон 2 Серия 9
12 марта 1995
Лимонный твист Lemon Twist
Сезон 2 Серия 10
19 марта 1995
