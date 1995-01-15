Меню
Журавль в небе 1994 - 1997 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Pie in the Sky
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 января 1995
Год выпуска
1995
Количество серий
10
Продолжительность сезона
8 часов 20 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
11
голосов
7.7
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Журавль в небе»
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Твердый сыр
Hard Cheese
Сезон 2
Серия 1
15 января 1995
Коричневый хлеб
Brown Bread
Сезон 2
Серия 2
22 января 1995
Дочь полицейского
The Policeman's Daughter
Сезон 2
Серия 3
29 января 1995
Тот, кто ушел
The One That Got Away
Сезон 2
Серия 4
5 февраля 1995
Мертвое право
Dead Right
Сезон 2
Серия 5
12 февраля 1995
Черный пудинг
Black Pudding
Сезон 2
Серия 6
19 февраля 1995
Лебедь в своей гордыне
Swan in His Pride
Сезон 2
Серия 7
26 февраля 1995
Мягкая группа
The Mild Bunch
Сезон 2
Серия 8
5 марта 1995
Тайна Пайки
The Mystery of Pikey
Сезон 2
Серия 9
12 марта 1995
Лимонный твист
Lemon Twist
Сезон 2
Серия 10
19 марта 1995
