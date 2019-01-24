Оповещения от Киноафиши
Брод Сити 2014 - 2019, 5 сезон

Постер к 5-му сезону сериала Брод Сити
Broad City 18+
Оригинальное название Seaon 5
Название Сезон 5
Премьера сезона 24 января 2019
Год выпуска 2019
Количество серий 10
Продолжительность сезона 3 часа 40 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 13 голосов
8.4 IMDb

Список серий 5-го сезона сериала «Брод Сити»

Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Сезон 4
Сезон 5
Истории Stories
Сезон 5 Серия 1
24 января 2019
Шеворк и Ведро с дерьмом Shework and Shit Bucket
Сезон 5 Серия 2
31 января 2019
Биткойн и пропавшая девушка Bitcoin & the Missing Girl
Сезон 5 Серия 3
7 февраля 2019
Освободите место Make the Space
Сезон 5 Серия 4
14 февраля 2019
Художественные штучки Artsy Fartsy
Сезон 5 Серия 5
21 февраля 2019
Потерянное и найденное Lost and Found
Сезон 5 Серия 6
28 февраля 2019
Махинации Shenanigans
Сезон 5 Серия 7
7 марта 2019
Больше не спать Sleep No More
Сезон 5 Серия 8
14 марта 2019
Вместе с Молли Along Came Molly
Сезон 5 Серия 9
21 марта 2019
Брод Сити Broad City
Сезон 5 Серия 10
28 марта 2019
