(Не)удачный выбор 2020 - 2024, 3 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
(Не)удачный выбор
Сезоны
Сезон 3
Mismatched
Оригинальное название
Season 3
Название
Сезон 3
Премьера сезона
13 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
0 минут
Рейтинг сериала
5.9
Оцените
12
голосов
6
IMDb
Список серий сериала (Не)удачный выбор
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Сезон 3
Когда Димпл не встретила Риши
When Dimple Didn't Meet Rishi
Сезон 3
Серия 1
13 декабря 2024
К добру или к стиху
For Better or For Verse
Сезон 3
Серия 2
13 декабря 2024
Покой или любовь
Chill vs Dil
Сезон 3
Серия 3
13 декабря 2024
Станет лучше
It Gets Better, Hon
Сезон 3
Серия 4
13 декабря 2024
Куда уходит любовь?
Where Does The Love Go?
Сезон 3
Серия 5
13 декабря 2024
Трудности взросления
Growing Pains
Сезон 3
Серия 6
13 декабря 2024
Привет, будущая жена!
Hello, Future Wife!
Сезон 3
Серия 7
13 декабря 2024
Начало, середина и...
Beginning, Middle and...
Сезон 3
Серия 8
13 декабря 2024
График выхода всех сериалов
