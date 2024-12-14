У следователя Егора Синицына в авиакатастрофе погибает бывшая жена. Он тяжело переживает утрату и пытается найти общий язык со своей дочерью, которая вынуждена теперь жить с ним. На службе Егору поручают на первый взгляд плевое дело - самоубийство молодого человека. Но он сразу понимает, что парня убили, и что он тоже должен был быть на том самолете, что и его жена. Расследование приводит Егора к произошедшей авиакатастрофе и таинственной женщине, которую он видел в аэропорту перед крушением самолета.