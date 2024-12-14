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Киноафиша Сериалы Конец игры

Конец игры (2024 - 2024)

Konec igry 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал ТВ Центр
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

У следователя Егора Синицына в авиакатастрофе погибает бывшая жена. Он тяжело переживает утрату и пытается найти общий язык со своей дочерью, которая вынуждена теперь жить с ним. На службе Егору поручают на первый взгляд плевое дело - самоубийство молодого человека. Но он сразу понимает, что парня убили, и что он тоже должен был быть на том самолете, что и его жена. Расследование приводит Егора к произошедшей авиакатастрофе и таинственной женщине, которую он видел в аэропорту перед крушением самолета.

В ролях
В ролях
Сергей Ершов
Сергей Ершов
Александр Шестопалов
Артём Крылов
Артём Крылов
Екатерина Журавлева
Антонина Бойко
Все актеры и съемочная группа
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Сезоны
Конец игры - Сезон 1 Сезон 1
2024, 4 эпизода
 
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