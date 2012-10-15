Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Военнопленные 2010 - 2012, 2 сезон

Постер к 2-му сезону сериала Военнопленные
Киноафиша Сериалы Военнопленные Сезоны Сезон 2

Hatufim 16+
Оригинальное название Season 2
Название Сезон 2
Премьера сезона 15 октября 2012
Год выпуска 2012
Количество серий 14
Продолжительность сезона 12 часов 50 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 11 голосов
8.3 IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Военнопленные» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Прощай, милая Goodbye, Sweetie
Сезон 2 Серия 1
15 октября 2012
Счастливый день рождения A Happy Birthday
Сезон 2 Серия 2
16 октября 2012
Маленькая ложь Little Lies
Сезон 2 Серия 3
22 октября 2012
Голубой Blue
Сезон 2 Серия 4
23 октября 2012
Секретарь компании Company Secretary
Сезон 2 Серия 5
29 октября 2012
Пляжи Beaches
Сезон 2 Серия 6
5 ноября 2012
Картина The Picture
Сезон 2 Серия 7
12 ноября 2012
Смерть агента Death of an Agent
Сезон 2 Серия 8
19 ноября 2012
Друг Мики Mika's Friend
Сезон 2 Серия 9
3 декабря 2012
Халва Halva
Сезон 2 Серия 10
10 декабря 2012
Наша женщина в Дамаске Our Woman in Damascus
Сезон 2 Серия 11
17 декабря 2012
Процедура Ганнибала The Hannibal Procedure
Сезон 2 Серия 12
18 декабря 2012
Операция Иегуда Operation Yehuda
Сезон 2 Серия 13
24 декабря 2012
Похищенные Abductees
Сезон 2 Серия 14
25 декабря 2012
График выхода всех сериалов
За что из советской комедии «Афоня» вырезали «Машину времени»: вместо них пригласили «Аракс»
Это вам не Брагин с Шибановым. Это лучше. Новый женский дуэт в «Дуплете» рвет шаблоны российских детективов — и делает это идеально
Пока Netflix молчит, книги рассказывают правду: 5 романов «Очень странных дел», которые раскрывают то, что сериал прятал годами
Милляр, освободите трон: как актер-полиглот и любимец Тарковского отжал статус главной ведьмы СССР у Бабы-Яги
HBO либо делают хит, либо не делают ничего: собрали 5 их лучших сериалов за 2025 год — №1 стал сенсацией покруче «Очень странных дел»
«Вы просто не поняли»: «Человек с бульвара Капуцинок» – один из худших фильмов в истории: но спустя годы россияне нашли, за что его хвалить
Пакетик + кипяток + сахар = прошлый век! Мама-Кошка в «Трех котах» всегда готовит чай «с секретом» – рецепт простой, но очень вкусный
Жили в постоянной боли: ради Морфеуса в «Матрице» Фишберн прошел огонь, воду и медные трубы — не уверен, что вернется в пятую часть
«Зачарованные», подвиньтесь: звезда «Как приручить лису» снялась в фэнтези-сериале о сестрах-ведьмах — выглядит как будущий хит
Без «Секса в большом городе» и «Дьявол носит Prada»: 5 сериалов, похожих на «Эмили в Париже» – от №4 «ничего не ждали, но "проглотили" за день»
Серкан Болат просит Эду готовить этот салат 3 раза в неделю: рецепт сытного «Кашика» из «Постучись в мою дверь»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше