Военнопленные 2010 - 2012, 2 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Hatufim
16+
Оригинальное название
Season 2
Название
Сезон 2
Премьера сезона
15 октября 2012
Год выпуска
2012
Количество серий
14
Продолжительность сезона
12 часов 50 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
11
голосов
8.3
IMDb
Список серий 2-го сезона сериала «Военнопленные»
Сезон 1
Сезон 2
Прощай, милая
Goodbye, Sweetie
Сезон 2
Серия 1
15 октября 2012
Счастливый день рождения
A Happy Birthday
Сезон 2
Серия 2
16 октября 2012
Маленькая ложь
Little Lies
Сезон 2
Серия 3
22 октября 2012
Голубой
Blue
Сезон 2
Серия 4
23 октября 2012
Секретарь компании
Company Secretary
Сезон 2
Серия 5
29 октября 2012
Пляжи
Beaches
Сезон 2
Серия 6
5 ноября 2012
Картина
The Picture
Сезон 2
Серия 7
12 ноября 2012
Смерть агента
Death of an Agent
Сезон 2
Серия 8
19 ноября 2012
Друг Мики
Mika's Friend
Сезон 2
Серия 9
3 декабря 2012
Халва
Halva
Сезон 2
Серия 10
10 декабря 2012
Наша женщина в Дамаске
Our Woman in Damascus
Сезон 2
Серия 11
17 декабря 2012
Процедура Ганнибала
The Hannibal Procedure
Сезон 2
Серия 12
18 декабря 2012
Операция Иегуда
Operation Yehuda
Сезон 2
Серия 13
24 декабря 2012
Похищенные
Abductees
Сезон 2
Серия 14
25 декабря 2012
