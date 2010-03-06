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Военнопленные 2010 - 2012 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Военнопленные
Киноафиша Сериалы Военнопленные Сезоны Сезон 1
Hatufim 16+
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 6 марта 2010
Год выпуска 2010
Количество серий 10
Продолжительность сезона 9 часов 10 минут

Рейтинг сериала

8.2
Оцените 11 голосов
8.3 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Военнопленные»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Встреча выпускников Homecoming
Сезон 1 Серия 1
6 марта 2010
Объект (1) The Facility (1)
Сезон 1 Серия 2
13 марта 2010
Объект (2) The Facility (2)
Сезон 1 Серия 3
20 марта 2010
Письма от мамы Letters From Mom
Сезон 1 Серия 4
27 марта 2010
Сохраните свою душу Keep Your Soul
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2010
Журнал The Journal
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2010
Картина из ада A Picture From Hell
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2010
Семейный портрет Family Portrait
Сезон 1 Серия 8
8 мая 2010
Проснуться ночью Awake at Night
Сезон 1 Серия 9
15 мая 2010
Лента The Tape
Сезон 1 Серия 10
22 мая 2010
График выхода всех сериалов
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