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Военнопленные 2010 - 2012 1 сезон
О сериале
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Сериалы
Военнопленные
Сезоны
Сезон 1
Hatufim
16+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 марта 2010
Год выпуска
2010
Количество серий
10
Продолжительность сезона
9 часов 10 минут
Рейтинг сериала
8.2
Оцените
11
голосов
8.3
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Военнопленные»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Встреча выпускников
Homecoming
Сезон 1
Серия 1
6 марта 2010
Объект (1)
The Facility (1)
Сезон 1
Серия 2
13 марта 2010
Объект (2)
The Facility (2)
Сезон 1
Серия 3
20 марта 2010
Письма от мамы
Letters From Mom
Сезон 1
Серия 4
27 марта 2010
Сохраните свою душу
Keep Your Soul
Сезон 1
Серия 5
10 апреля 2010
Журнал
The Journal
Сезон 1
Серия 6
17 апреля 2010
Картина из ада
A Picture From Hell
Сезон 1
Серия 7
24 апреля 2010
Семейный портрет
Family Portrait
Сезон 1
Серия 8
8 мая 2010
Проснуться ночью
Awake at Night
Сезон 1
Серия 9
15 мая 2010
Лента
The Tape
Сезон 1
Серия 10
22 мая 2010
График выхода всех сериалов
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