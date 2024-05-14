Уходя из дома, всегда кидаю чайный пакетик в унитаз и бед не знаю: волшебный совет от горничной с 30-летним стажем

2 худшие каши, от которых сахар в крови зашкаливает: доктор Мясников внес их в стоп-лист

В мою стиралку кладу новую губку для посуды – радости нет предела: эффект заметила после первой же стирки

63 года Marvel врали нам о «Людях-Икс» самым наглым образом: все вскрылось из-за одного судебного спора

Круговорот насилия: почему шехзаде в «Великолепном веке» запрещали заводить детей

Россияне отказались смотреть казахскую «Ликвидацию» на Первом: сериал «Аллигатор» — «Тот редкий случай, когда плохо все»

640 млн человек не могут ошибаться: на Netflix думали, что этот фильм «слишком нишевый», а он бьет всех уже 52 недели

«Сумерки», конечно, уникальная мылодрама, но в Индонезии ее смогли переснять: «Так бьюсь в истерике от Эдварда, что не могу дышать»

«Думал, проходной исекай» – в итоге «отличное аниме»: этот тайтл урвал 10 баллов на IMDb – «Соло прокачке» такое не снилось

«Продолжение» «Очень странных дел» Netflix закрыло под шумок: престарелые борцы с потусторонним не повторили успеха Оди и Майка