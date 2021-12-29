Французы Матьё и Гийом занимаются ремонтом и продажей исторической военной техники. Они ездят по Европе в поисках танков и бронемашин времён Второй мировой войны и реставрируют их для клиентов. Напарники работают в гараже в Нормандии – именно там они возвращают к жизни редчайшие в наши дни машины. Гийом пытается восстановить уникальный танк, но для этого нужен новый двигатель, который оказывается непросто достать. Владелец гаража Маттьё собирается продать последний танк, который он починил. Кристиан Дур, самый большой коллекционер танков в Европе, просит совета по вождению своего нового артиллерийского трактора.