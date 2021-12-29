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Постер сериала В погоне за танками
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Киноафиша Сериалы В погоне за танками

В погоне за танками (2021 - 2022)

Chasseurs de tanks 18+
Год выпуска 2021
Страна Франция
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 52 минуты
Телеканал Canal+
Продолжительность сериала 3 часа 28 минут

О чем сериал

Французы Матьё и Гийом занимаются ремонтом и продажей исторической военной техники. Они ездят по Европе в поисках танков и бронемашин времён Второй мировой войны и реставрируют их для клиентов. Напарники работают в гараже в Нормандии – именно там они возвращают к жизни редчайшие в наши дни машины. Гийом пытается восстановить уникальный танк, но для этого нужен новый двигатель, который оказывается непросто достать. Владелец гаража Маттьё собирается продать последний танк, который он починил. Кристиан Дур, самый большой коллекционер танков в Европе, просит совета по вождению своего нового артиллерийского трактора. 

В ролях Персонажи
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Сезоны
В погоне за танками - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2021, 4 эпизода
 
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