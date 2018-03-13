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Взлет 2018, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Взлет
Киноафиша Сериалы Взлет Сезоны Сезон 1
Rise
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 13 марта 2018
Год выпуска 2018
Количество серий 10
Продолжительность сезона 7 часов 10 минут

Рейтинг сериала

6.6
Оцените 13 голосов
6.9 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Взлет»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
13 марта 2018
Больше всего на свете мечтать Most of All to Dream
Сезон 1 Серия 2
20 марта 2018
Какие цветы могут цвести What Flowers May Bloom
Сезон 1 Серия 3
27 марта 2018
Партия Победы Victory Party
Сезон 1 Серия 4
3 апреля 2018
Мы собрали весь наш хлам We've Got All Our Junk
Сезон 1 Серия 5
10 апреля 2018
Приведи меня, Стэнтон Bring Me Stanton
Сезон 1 Серия 6
17 апреля 2018
С божьей помощью станет лучше This Will God Willing Get Better
Сезон 1 Серия 7
24 апреля 2018
Петиция The Petition
Сезон 1 Серия 8
1 мая 2018
Полностью забанен Totally Hosed
Сезон 1 Серия 9
8 мая 2018
Ночь открытия Opening Night
Сезон 1 Серия 10
15 мая 2018
График выхода всех сериалов
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