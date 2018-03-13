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Взлет 2018, 1 сезон
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Сериалы
Взлет
Сезоны
Сезон 1
Rise
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
13 марта 2018
Год выпуска
2018
Количество серий
10
Продолжительность сезона
7 часов 10 минут
Рейтинг сериала
6.6
Оцените
13
голосов
6.9
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Взлет»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
13 марта 2018
Больше всего на свете мечтать
Most of All to Dream
Сезон 1
Серия 2
20 марта 2018
Какие цветы могут цвести
What Flowers May Bloom
Сезон 1
Серия 3
27 марта 2018
Партия Победы
Victory Party
Сезон 1
Серия 4
3 апреля 2018
Мы собрали весь наш хлам
We've Got All Our Junk
Сезон 1
Серия 5
10 апреля 2018
Приведи меня, Стэнтон
Bring Me Stanton
Сезон 1
Серия 6
17 апреля 2018
С божьей помощью станет лучше
This Will God Willing Get Better
Сезон 1
Серия 7
24 апреля 2018
Петиция
The Petition
Сезон 1
Серия 8
1 мая 2018
Полностью забанен
Totally Hosed
Сезон 1
Серия 9
8 мая 2018
Ночь открытия
Opening Night
Сезон 1
Серия 10
15 мая 2018
График выхода всех сериалов
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