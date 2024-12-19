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13 Клиническая. Начало 1 сезон смотреть онлайн
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Киноафиша
Сериалы
13 Клиническая. Начало
Сезоны
Сезон 1
13 klinicheskaya. Nachalo
18+
Название
Сезон 1
Премьера сезона
19 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 40 минут
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ООО "Иви.ру" ИНН: 7723624187
Рейтинг сериала
7.0
Оцените
16
голосов
6.6
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «13 Клиническая. Начало»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Серия 1
Сезон 1
Серия 1
19 декабря 2024
Серия 2
Сезон 1
Серия 2
19 декабря 2024
Серия 3
Сезон 1
Серия 3
19 декабря 2024
Серия 4
Сезон 1
Серия 4
19 декабря 2024
Серия 5
Сезон 1
Серия 5
19 декабря 2024
Серия 6
Сезон 1
Серия 6
19 декабря 2024
Серия 7
Сезон 1
Серия 7
19 декабря 2024
Серия 8
Сезон 1
Серия 8
19 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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