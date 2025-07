Один из самых влиятельных людей в мире музыки Фил Спектор в 2021 году скончался от последствий Covid-19. Ему был 81 год, но еще как минимум три года легендарному продюсеру предстояло провести в тюрьме, где тот отбывал срок за убийство актрисы Ланы Кларксон в 2003 году. Не смотря на то, что присяжные были практически единодушны в своем вердикте, а все поданные адвокатом Спектора апелляции были отклонены, многие все еще сомневаются в виновности продюсера, а Аль Пачино даже исполнил его роль в оправдательном игровом фильме для HBO. В четырех сериях этого мини-сериала создатели сосредотачиваются не только на скандальном и бесславном финале героя, но и на его работе над альбомом Let it Be «Битлз», на придуманной им революционной технологии аранжировки «стена звука», сотрудничестве с Шер, Дионом, Леонардом Коэном и Ramones и многих других страницах его биографии, незаслуженно оставшихся в тени последовавших трагических событий.