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Постер сериала Спектор
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Киноафиша Сериалы Спектор

Спектор (2022 - 2022)

Spector 18+
Год выпуска 2022
Страна Великобритания/США
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Стрим-сервис Paramount+
Продолжительность сериала 3 часа 20 минут

О чем сериал

Один из самых влиятельных людей в мире музыки Фил Спектор в 2021 году скончался от последствий Covid-19. Ему был 81 год, но еще как минимум три года легендарному продюсеру предстояло провести в тюрьме, где тот отбывал срок за убийство актрисы Ланы Кларксон в 2003 году. Не смотря на то, что присяжные были практически единодушны в своем вердикте, а все поданные адвокатом Спектора апелляции были отклонены, многие все еще сомневаются в виновности продюсера, а Аль Пачино даже исполнил его роль в оправдательном игровом фильме для HBO. В четырех сериях этого мини-сериала создатели сосредотачиваются не только на скандальном и бесславном финале героя, но и на его работе над альбомом Let it Be «Битлз», на придуманной им революционной технологии аранжировки «стена звука», сотрудничестве с Шер, Дионом, Леонардом Коэном и Ramones и многих других страницах его биографии, незаслуженно оставшихся в тени последовавших трагических событий.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.2 IMDb
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Сезоны
Спектор - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2022, 4 эпизода
 
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