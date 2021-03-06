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Убийства в Марнове 2021, 1 сезон
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Сериалы
Убийства в Марнове
Сезоны
Сезон 1
Die Toten von Marnow
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
6 марта 2021
Год выпуска
2021
Количество серий
8
Продолжительность сезона
6 часов 0 минут
Рейтинг сериала
7.2
Оцените
11
голосов
7.3
IMDb
Список серий сериала Убийства в Марнове
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Циклоп
Zyklop
Сезон 1
Серия 1
6 марта 2021
Посмертно
Posthum
Сезон 1
Серия 2
6 марта 2021
Лиса и ворона
Fuchs und Krähe
Сезон 1
Серия 3
6 марта 2021
В темноте
Im Dunkeln
Сезон 1
Серия 4
6 марта 2021
Последствия
Konsequenzen
Сезон 1
Серия 5
6 марта 2021
Мемориум
Memorium
Сезон 1
Серия 6
6 марта 2021
Плохой полицейский
Mieser Bulle
Сезон 1
Серия 7
6 марта 2021
Искупление
Erlösung
Сезон 1
Серия 8
6 марта 2021
График выхода всех сериалов
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