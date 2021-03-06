Раньше выбрасывала старые наволочки, а теперь берегу каждую как зеницу ока: нашла 3 крутых применения на даче

Можно ли оставлять телефон на зарядке на всю ночь: ответ удивит даже опытных пользователей

Всегда кладу чайный пакетик в обувь перед сном: волшебный совет от прапорщика из армии

Ждать 6 сезон «Первого отдела» станет легче: на Apple TV+ появился один из самых обсуждаемых детективов 2026 года

Netflix готовит новую дораму, от которой веет «Игрой престолов» и «Гоблином»: призраки, проклятый дворец и охотник на духов — премьера уже 17 июля

Почему Овцекрад напал на сына Рейниры в «Доме дракона»: Мартин сам дал ответ, хотя не придумывал эту сцену для сериала

«Ну и рожа у тебя, Шарапов. Наверное, потому что тест не прошел»: только знаток «Места встречи..» ответит на все вопросы

Новый сериал от Apple TV+ «как глоток свежего воздуха»: все 10 серий можно глянуть залпом – «не отлипнуть от экрана»

«Один из лучших sci-fi фильмов» в 33 раза дешевле «Интерстеллара», а вышел даже лучше: «мозг кипит, но финал адекватный»

Пока ждал новых серий «Извне», включил «Лост» и приятно удивился: сериал точно заслуживает второго шанса на просмотр