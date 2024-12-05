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Джентри Чау против монстров 2024, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Джентри Чау против монстров
Киноафиша Сериалы Джентри Чау против монстров Сезоны Сезон 1
Jentry Chau vs. the Underworld
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 5 декабря 2024
Год выпуска 2024
Количество серий 13
Продолжительность сезона 6 часов 30 минут

Рейтинг сериала

7.6
Оцените 13 голосов
7.8 IMDb

Список серий сериала Джентри Чау против монстров

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Худший день рождения на свете Worst Birthday Ever
Сезон 1 Серия 1
5 декабря 2024
Пятнадцать минут пламени Fifteen Minutes of Flame
Сезон 1 Серия 2
5 декабря 2024
Девушка с жемчужиной Girl with a Pearl
Сезон 1 Серия 3
5 декабря 2024
Забудь об Аламо Forget the Alamo
Сезон 1 Серия 4
5 декабря 2024
Мой монстр придёт однажды Some Gui My Prince Will Come
Сезон 1 Серия 5
5 декабря 2024
В любви и на войне все средства хороши All's Fair in Love and War
Сезон 1 Серия 6
5 декабря 2024
Идём в Жонг Into the Zhong
Сезон 1 Серия 7
5 декабря 2024
Трое воришек Fifteen Finger Discount
Сезон 1 Серия 8
5 декабря 2024
Все в выигрыше Everyone Wins
Сезон 1 Серия 9
5 декабря 2024
Звёздная ночь A Night with the Stars
Сезон 1 Серия 10
5 декабря 2024
Good Intentions
Сезон 1 Серия 11
5 декабря 2024
Moonie Phases
Сезон 1 Серия 12
5 декабря 2024
Lock-in
Сезон 1 Серия 13
5 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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