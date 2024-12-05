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Джентри Чау против монстров 2024, 1 сезон
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Сериалы
Джентри Чау против монстров
Сезоны
Сезон 1
Jentry Chau vs. the Underworld
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
5 декабря 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
13
Продолжительность сезона
6 часов 30 минут
Рейтинг сериала
7.6
Оцените
13
голосов
7.8
IMDb
Список серий сериала Джентри Чау против монстров
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Худший день рождения на свете
Worst Birthday Ever
Сезон 1
Серия 1
5 декабря 2024
Пятнадцать минут пламени
Fifteen Minutes of Flame
Сезон 1
Серия 2
5 декабря 2024
Девушка с жемчужиной
Girl with a Pearl
Сезон 1
Серия 3
5 декабря 2024
Забудь об Аламо
Forget the Alamo
Сезон 1
Серия 4
5 декабря 2024
Мой монстр придёт однажды
Some Gui My Prince Will Come
Сезон 1
Серия 5
5 декабря 2024
В любви и на войне все средства хороши
All's Fair in Love and War
Сезон 1
Серия 6
5 декабря 2024
Идём в Жонг
Into the Zhong
Сезон 1
Серия 7
5 декабря 2024
Трое воришек
Fifteen Finger Discount
Сезон 1
Серия 8
5 декабря 2024
Все в выигрыше
Everyone Wins
Сезон 1
Серия 9
5 декабря 2024
Звёздная ночь
A Night with the Stars
Сезон 1
Серия 10
5 декабря 2024
Good Intentions
Сезон 1
Серия 11
5 декабря 2024
Moonie Phases
Сезон 1
Серия 12
5 декабря 2024
Lock-in
Сезон 1
Серия 13
5 декабря 2024
График выхода всех сериалов
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