Галавант 2015 - 2016 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Галавант
Галавант Сезоны Сезон 1

Galavant
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 4 января 2015
Год выпуска 2015
Количество серий 8
Продолжительность сезона 2 часа 56 минут

Рейтинг сериала

7.9
Оцените 13 голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Галавант» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Пилот Pilot
Сезон 1 Серия 1
4 января 2015
Дружеский турнир Joust Friends
Сезон 1 Серия 2
4 января 2015
Два бала Two Balls
Сезон 1 Серия 3
11 января 2015
Отличная шутка Comedy Gold
Сезон 1 Серия 4
11 января 2015
Типичная Мадалена Completely Mad...Alena
Сезон 1 Серия 5
18 января 2015
Леди из подземелий Dungeons and Dragon Lady
Сезон 1 Серия 6
18 января 2015
Моя кузина Иззи My Cousin Izzy
Сезон 1 Серия 7
25 января 2015
Всё дело в казнях It's All in the Executions
Сезон 1 Серия 8
25 января 2015
