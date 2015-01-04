Меню
Галавант 2015 - 2016 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Galavant
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
4 января 2015
Год выпуска
2015
Количество серий
8
Продолжительность сезона
2 часа 56 минут
Рейтинг сериала
7.9
Оцените
13
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Галавант»
Сезон 1
Сезон 2
Пилот
Pilot
Сезон 1
Серия 1
4 января 2015
Дружеский турнир
Joust Friends
Сезон 1
Серия 2
4 января 2015
Два бала
Two Balls
Сезон 1
Серия 3
11 января 2015
Отличная шутка
Comedy Gold
Сезон 1
Серия 4
11 января 2015
Типичная Мадалена
Completely Mad...Alena
Сезон 1
Серия 5
18 января 2015
Леди из подземелий
Dungeons and Dragon Lady
Сезон 1
Серия 6
18 января 2015
Моя кузина Иззи
My Cousin Izzy
Сезон 1
Серия 7
25 января 2015
Всё дело в казнях
It's All in the Executions
Сезон 1
Серия 8
25 января 2015
