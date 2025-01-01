Меню
Киноафиша
Москва, RU
Поиск
Отмена
Вход
Регистрация
Ваши билеты в личном кабинете
Афиша и билеты
Онлайн
Что посмотреть
Сериалы
Новости
График выхода
Новости
Рейтинги
Подборки
Земля исчезнувших 1991 - 1992 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Цитаты
Киноафиша
Сериалы
Земля исчезнувших
Сезоны
Сезон 1
Land of the Lost
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
7 сентября 1991
Год выпуска
1991
Количество серий
13
Продолжительность сезона
4 часа 59 минут
Рейтинг сериала
6.7
Оцените
11
голосов
6.8
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Земля исчезнувших»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Таша
Tasha
Сезон 1
Серия 1
7 сентября 1991
Что-то наблюдает
Something's Watching
Сезон 1
Серия 2
14 сентября 1991
Шунг Грозный
Shung the Terrible
Сезон 1
Серия 3
21 сентября 1991
Девушка из джунглей
Jungle Girl
Сезон 1
Серия 4
28 сентября 1991
Кристалл
The Crystal
Сезон 1
Серия 5
5 октября 1991
Дикая вещь
Wild Thing
Сезон 1
Серия 6
12 октября 1991
День рыцаря\
Day for Knight
Сезон 1
Серия 7
19 октября 1991
Кевин против Вулкана
Kevin vs. the Volcano
Сезон 1
Серия 8
26 октября 1991
Интеллектуальные игры
Mind Games
Сезон 1
Серия 9
2 ноября 1991
Бегство к свободе
Flight to Freedom
Сезон 1
Серия 10
9 ноября 1991
Тепловая волна
Heat Wave
Сезон 1
Серия 11
16 ноября 1991
Вор
The Thief
Сезон 1
Серия 12
23 ноября 1991
Силовая игра
Power Play
Сезон 1
Серия 13
7 декабря 1991
График выхода всех сериалов
Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки
Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер
2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»
10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie.
Узнать больше
Подтвердить
Реклама 18+
•••
✕
Смотреть кино за 1
в
ООО "ОККО" ИНН 1177746005667