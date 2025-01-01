Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете

Земля исчезнувших 1991 - 1992 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Земля исчезнувших
Киноафиша Сериалы Земля исчезнувших Сезоны Сезон 1

Land of the Lost
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 7 сентября 1991
Год выпуска 1991
Количество серий 13
Продолжительность сезона 4 часа 59 минут

Рейтинг сериала

6.7
Оцените 11 голосов
6.8 IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Земля исчезнувших» График выхода всех сериалов
Сезон 1
Сезон 2
Таша Tasha
Сезон 1 Серия 1
7 сентября 1991
Что-то наблюдает Something's Watching
Сезон 1 Серия 2
14 сентября 1991
Шунг Грозный Shung the Terrible
Сезон 1 Серия 3
21 сентября 1991
Девушка из джунглей Jungle Girl
Сезон 1 Серия 4
28 сентября 1991
Кристалл The Crystal
Сезон 1 Серия 5
5 октября 1991
Дикая вещь Wild Thing
Сезон 1 Серия 6
12 октября 1991
День рыцаря\ Day for Knight
Сезон 1 Серия 7
19 октября 1991
Кевин против Вулкана Kevin vs. the Volcano
Сезон 1 Серия 8
26 октября 1991
Интеллектуальные игры Mind Games
Сезон 1 Серия 9
2 ноября 1991
Бегство к свободе Flight to Freedom
Сезон 1 Серия 10
9 ноября 1991
Тепловая волна Heat Wave
Сезон 1 Серия 11
16 ноября 1991
Вор The Thief
Сезон 1 Серия 12
23 ноября 1991
Силовая игра Power Play
Сезон 1 Серия 13
7 декабря 1991
График выхода всех сериалов
Конь Юлий — это плагиат? Ключевой герой «Трех богатырей» вообще не из русской сказки
Когда одно ограбление может поссорить Японию и США: свежий детективный сериал «1972: Светлячки на пляже» проглотите за вечер
2 млрд в прокате, 11 «Оскаров» и... 0 просмотров от ДиКаприо: тот самый Джек объяснил, почему он за 30 лет так и не смотрел «Титаник»
10 лучших фильмов ужасов XXI века, после которых сложно спать спокойно — легко дадут фору «золотой» классике 80–90-х
«Поймать монстра» с Миккельсеном ждал сильнее, чем «Аватара 3», и не зря: Ведьмак с Джоном Уиком зашли не в тот подъезд (обзор Киноафиши)
Лишь в одном аниме есть клоун страшнее, чем Пеннивайз из «Оно»: и рейтинги тому подтверждение – сперва пофлиртует, затем убьет
Почему «Три богатыря» — идеальный вариант для похода в кино всей семьей: детей «за уши не оттащишь», а взрослым есть над чем посмеяться
Лучший сериал в карьере Аверина — не «Глухарь» и уж точно не «Склиф»: лишь у одного проекта рейтинг 8.3+
Как будет называться 8-й сезон «Невского»: с именем свежей части уже определились – намекает на развитие сюжета
«Никчемная пошлятина и клюква»: так россияне окрестили комедию с Крамаровым и Крачковской – режиссер взял «все худшее» у Гайдая
Третий сезон «Дандадана» обзавелся датой: и это единственная радостная новость – ждать продолжения придется долго
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше