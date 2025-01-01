Маргерит КраксВы мне предлагаете постирать одежду?
Лорд Джон РокссонС удовольствием. Лишь бы вы из них выбрались.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Маргерит КрюксКофе — это не еда, это необходимость!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Marguerite KruxДолг джентльмена - верить всему, что говорит леди.
Lord John RoxtonНе позволяй титулу вводить тебя в заблуждение. Я так же далёк от джентльмена, как ты от леди.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
SummerleeДа как сложно это может быть, ты говорил!
MaloneВероника делает это постоянно, ты говорил!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Ned MaloneВидите ли, именно так и должен заканчиваться настоящий вестерн. Герой получает поцелуй от красивой девушки.
Marguerite KruxЯ думала, что герой должен целовать свою лошадь.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
[Рокстон готовится к турниру в Камелоте]
Нед МэлоунПожалуйста, скажи, что это не твой первый поединок.
Лорд Джон РокстонИзвини. Насколько это может быть трудно? Всё, что мне нужно сделать, это заколоть его, прежде чем он заколет меня.
Нед МэлоунРазве не проще просто выстрелить в него?
Лорд Джон РокстонСказано как истинным оруженосцем.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Профессор Джордж ЧалленджерМаргарита, не мешай явлению!
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Malone[висит вверх ногами на дереве] : Привет! Не мог бы кто-нибудь достать меня отсюда, чёрт побери?
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Lord John RoxtonИногда ты рискуешь, выбирая людей. Так мы и сделали, все мы, когда подписались на это путешествие. Берешь то, что имеешь. Здесь слишком много способов погибнуть, и единственное, что мы не можем делать, — это убивать друг друга. Мы — это всё, что у нас есть.
🧡
👏
🥺
🤔
🥱
Актеры, которые произнесли культовые фразы
Rachel Blakely
Michael Sinelnikoff
David Orth
Питер МакКоли
Peter McCauley
Финал «Игры престолов» недооценён: теория фанатов доказывает, что Бран стал королём не случайно
Чем закончился фильм «Дракула» 2025 года: Люк Бессон не пощадил чувства зрителей
Не только Marvel и DC: 4 неочевидных проекта, которые тоже сняты по комиксам — об этом знают единицы
«Усы и шпага — все при нем!»: только знатоки кино СССР вспомнят 5 фильмов по усатым героям (тест)
Об этой адаптации Стивена Кинга вы вряд ли слышали — а она внезапно стала одним из главных хитов стриминга
«Я требую продолжения банкета!»: тест-предсказание от кинохитов СССР — выберите цитату и узнайте, чего вам не хватает
Думали, Джон Уик умер? Так просто не отпустят: правда, теперь это уже не боевик и не триллер — создатели пошли совсем в другую сторону
32 млн зрителей за год: сейчас этот фильм из СССР оценивают на 8.5 — а 60 лет назад его хотели уничтожить, все из-за сцены с воронами
Когда выйдет 2-й сезон «Ронина»: до премьеры детектива со звездой «Невского» рукой подать — заодно рассказали, где посмотреть
Рублевки нет, зато есть Балашиха: «Олдскул» снимали в настоящей школе
Драконы кончились, магия — нет: 7 фэнтези-хитов не уступают в эпичности «Игре престолов» — начните с №1 и 5, их рейтинги зашкаливают
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше