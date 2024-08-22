Меню
Русалочки: Морская магия 1 сезон
О сериале
Сезоны
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Киноафиша
Сериалы
Русалочки: Морская магия
Сезоны
Сезон 1
Mermaid Magic
6+
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
22 августа 2024
Год выпуска
2024
Количество серий
10
Продолжительность сезона
4 часа 10 минут
Рейтинг сериала
7.3
Оцените
11
голосов
Список серий 1-го сезона сериала «Русалочки: Морская магия»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Жемчужины Нептуна
The Pearls of Neptune
Сезон 1
Серия 1
22 августа 2024
Пиратская бухта
Pirates’ Cove
Сезон 1
Серия 2
22 августа 2024
Темные тайны под школой
Dark Secrets Beneath the School
Сезон 1
Серия 3
22 августа 2024
Хранитель жемчужин
The Guardian of the Pearls
Сезон 1
Серия 4
22 августа 2024
Призрачная поездка
The Haunted Ride
Сезон 1
Серия 5
22 августа 2024
Опасность в Центре спасения на море
Danger at Marine Rescue Center
Сезон 1
Серия 6
22 августа 2024
Вулканическое приключение
A Volcanic Adventure
Сезон 1
Серия 7
22 августа 2024
Вернуться в Мертропию
Return to Mertropia
Сезон 1
Серия 8
22 августа 2024
Тест для Мерлинды
A Test for Merlinda
Сезон 1
Серия 9
22 августа 2024
Сила жемчуга
The Power of the Pearls
Сезон 1
Серия 10
22 августа 2024
