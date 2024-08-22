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Постер сериала Русалочки: Морская магия
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Киноафиша Сериалы Русалочки: Морская магия

Русалочки: Морская магия (2024 - 2024)

Mermaid Magic 18+
Год выпуска 2024
Страна Италия/Канада
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 25 минут
Стрим-сервис Netflix
Продолжительность сериала 4 часа 10 минут

О чем сериал

Принцесса Мерлинда — русалочка, живущая в Мертропии. Она проводит свои дни в тренировках со своими близкими подругами Сашей и Нериссой. Но однажды принцесса узнает, что волшебные жемчужины, питающие всю Мертропию, слабеют с каждым днем. До сих пор они держатся только потому, что король отдает им свою жизненную силу. Мерлинда сбегает с подругами на сушу, чтобы самостоятельно найти новые жемчужины и спасти всех. К тому же оказывается, что не все люди наверху — злобные и опасные пираты, и у русалочек быстро появляются верные друзья, всегда готовые прийти на помощь.

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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7.4 IMDb
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Сезоны
Русалочки: Морская магия - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2024, 10 эпизодов
 
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