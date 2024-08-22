Принцесса Мерлинда — русалочка, живущая в Мертропии. Она проводит свои дни в тренировках со своими близкими подругами Сашей и Нериссой. Но однажды принцесса узнает, что волшебные жемчужины, питающие всю Мертропию, слабеют с каждым днем. До сих пор они держатся только потому, что король отдает им свою жизненную силу. Мерлинда сбегает с подругами на сушу, чтобы самостоятельно найти новые жемчужины и спасти всех. К тому же оказывается, что не все люди наверху — злобные и опасные пираты, и у русалочек быстро появляются верные друзья, всегда готовые прийти на помощь.