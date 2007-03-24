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Долина динозавров 2007, 1 сезон

Постер к 1-му сезону сериала Долина динозавров
Киноафиша Сериалы Долина динозавров Сезоны Сезон 1
DinoSapien
Оригинальное название Season 1
Название Сезон 1
Премьера сезона 24 марта 2007
Год выпуска 2007
Количество серий 15
Продолжительность сезона 5 часов 15 минут

Рейтинг сериала

6.3
Оцените 11 голосов
6.4 IMDb

Список серий 1-го сезона сериала «Долина динозавров»

График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рассвет динозавра Dawn of the Dinosaur
Сезон 1 Серия 1
24 марта 2007
Без весла Without a Paddle
Сезон 1 Серия 2
31 марта 2007
Монстр в лесу The Monster in the Woods
Сезон 1 Серия 3
7 апреля 2007
Твари Critters
Сезон 1 Серия 4
14 апреля 2007
В ловушке Trapped
Сезон 1 Серия 5
21 апреля 2007
Посетители лагеря Camp Visitors
Сезон 1 Серия 6
28 апреля 2007
Нет места лучше дома No Place Like Home
Сезон 1 Серия 7
5 мая 2007
Электричество Electricity
Сезон 1 Серия 8
12 мая 2007
Охота на динозавров Dinohunt
Сезон 1 Серия 9
19 мая 2007
Подземный мир The Underworld
Сезон 1 Серия 10
26 мая 2007
Спасать Rescue
Сезон 1 Серия 11
2 июня 2007
Маскарад The Masquerade
Сезон 1 Серия 12
9 июня 2007
Хранитель ворот The Gate Keeper
Сезон 1 Серия 13
16 июня 2007
Спасение Ино Saving Eno
Сезон 1 Серия 14
23 июня 2007
Тандербёрд The Thunderbird
Сезон 1 Серия 15
30 июня 2007
График выхода всех сериалов
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