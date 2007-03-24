Китайский «ленивый» педикюр делаю за 25 минут: дешево, без пемзы, но с желе – и пяточки блестят как у младенца

Белые кроссовки будут как новые – ни запаха, ни пыли: возьмите 2 копеечных продукта с кухни

Моя подруга летом скупает мусорные пакеты пачками: 10 неожиданных способов применения, о которых знают единицы

Детективы НТВ — хит сезона: эта новинка уже 2 недели правит бал, «Аллигатор» и «Тайны следствия» пасут задних

Ни разу не пожалела, что включила этот детектив вместо надоевшего «Первого отдела» — всего 5 серий, а оторваться невозможно

Новые кадры со съемок «Шефа-8» для НТВ озадачили поклонников: «меня одну заинтересовала девушка рядом с Расторгуевым?» (фото)

«Клюквенный скорпион» и «Водолей — птичка певчая»: в каком турдизи вы бы сыграли — тест по Знаку Зодиака

Горячие спойлеры подъехали: во 2 сезоне «Декстера» снова появится убийца, чья смерть казалась окончательной — так воскресла или нет?

«Первый отдел» пост сдал, а «Балабол» принял: 9 сезон выходит уже в понедельник— вернутся старые герои и появятся новые враги

Самый аппетитный (но очень сложный!) тест: а вы угадаете 5 советских фильмов по кадру с пикником да шашлыками?