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Долина динозавров 2007, 1 сезон
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Сериалы
Долина динозавров
Сезоны
Сезон 1
DinoSapien
Оригинальное название
Season 1
Название
Сезон 1
Премьера сезона
24 марта 2007
Год выпуска
2007
Количество серий
15
Продолжительность сезона
5 часов 15 минут
Рейтинг сериала
6.3
Оцените
11
голосов
6.4
IMDb
Список серий 1-го сезона сериала «Долина динозавров»
График выхода всех сериалов
Сезон 1
Рассвет динозавра
Dawn of the Dinosaur
Сезон 1
Серия 1
24 марта 2007
Без весла
Without a Paddle
Сезон 1
Серия 2
31 марта 2007
Монстр в лесу
The Monster in the Woods
Сезон 1
Серия 3
7 апреля 2007
Твари
Critters
Сезон 1
Серия 4
14 апреля 2007
В ловушке
Trapped
Сезон 1
Серия 5
21 апреля 2007
Посетители лагеря
Camp Visitors
Сезон 1
Серия 6
28 апреля 2007
Нет места лучше дома
No Place Like Home
Сезон 1
Серия 7
5 мая 2007
Электричество
Electricity
Сезон 1
Серия 8
12 мая 2007
Охота на динозавров
Dinohunt
Сезон 1
Серия 9
19 мая 2007
Подземный мир
The Underworld
Сезон 1
Серия 10
26 мая 2007
Спасать
Rescue
Сезон 1
Серия 11
2 июня 2007
Маскарад
The Masquerade
Сезон 1
Серия 12
9 июня 2007
Хранитель ворот
The Gate Keeper
Сезон 1
Серия 13
16 июня 2007
Спасение Ино
Saving Eno
Сезон 1
Серия 14
23 июня 2007
Тандербёрд
The Thunderbird
Сезон 1
Серия 15
30 июня 2007
График выхода всех сериалов
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