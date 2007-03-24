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Постер сериала Долина динозавров
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Киноафиша Сериалы Долина динозавров

Долина динозавров (2007 - 2007)

DinoSapien 18+
Год выпуска 2007
Страна Канада/Великобритания
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 21 минута
Телеканал BBC One
Продолжительность сериала 5 часов 15 минут

О чем сериал

Познавательная история о разумных динозаврах, живущих рядом с людьми в уникальном канадском заповеднике. Отец 15-летней Лауры Слэйтон загадочно пропал в экспедиции. Чтобы разобраться в его исчезновении, Лаура и её друзья работают в тематическом лагере. Там девочка знакомится со смышленым динозавром по имени Эно. Между ними завязывается дружба: Эно помогает Лауре в поисках отца и получает защиту от опасностей. А они подстерегают Эно на каждом шагу! Динозавры-хищники охотятся за ним, и таинственный палеонтолог Клайв Айкенс пытается поймать разумного динозавра для своих опытов...

В ролях Персонажи
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.4 IMDb
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Сезоны
Долина динозавров - Сезон 1 / Season 1 Сезон 1 / Season 1
2007, 15 эпизодов
 
Отзывы о сериале
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