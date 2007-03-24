Познавательная история о разумных динозаврах, живущих рядом с людьми в уникальном канадском заповеднике. Отец 15-летней Лауры Слэйтон загадочно пропал в экспедиции. Чтобы разобраться в его исчезновении, Лаура и её друзья работают в тематическом лагере. Там девочка знакомится со смышленым динозавром по имени Эно. Между ними завязывается дружба: Эно помогает Лауре в поисках отца и получает защиту от опасностей. А они подстерегают Эно на каждом шагу! Динозавры-хищники охотятся за ним, и таинственный палеонтолог Клайв Айкенс пытается поймать разумного динозавра для своих опытов...