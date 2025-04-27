Меню
Сериалы
Мосгаз. Дело № 11. Розыгрыш
Статьи
О сериале
Сезоны
Статьи
Кадры
Актеры и роли
Постеры
Трейлеры
Вся информация о сериале
Шашлыки и майор Черкасов — вещи несовместимые? Россиян оставят без нового «Мосгаза» на майские праздники
Впрочем, не огорчайтесь — свежие эпизоды ближе, чем кажутся.
Написать
27 апреля 2025 13:17
Долгожданный «Мосгаз. Дело №11» выходит 28 апреля: зрители Первого канала увидят детектив позже других
Теперь по сюжету будут убивать самых удачливых людей СССР.
Написать
19 апреля 2025 14:15
Слишком много новых лиц — а как же Черкасов? Все подробности 11 сезона «Мосгаза»
Подзаголовок проекта уж очень говорящий, да и каст пополнился звездами.
Написать
8 декабря 2024 12:48
