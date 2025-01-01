Постеры сериала «Супер Макс»

Отличная замена турдизи и мыльным операм: дорамы ноября, которые вызовут зависимость с первой серии

Падали в обморок и выбегали из зала на предпросмотрах: 5 фильмов ужасов на Netflix, которые зрители не смогли досмотреть до конца

3 мощных вестерна, которые нужно посмотреть на Netflix прямо сейчас: Тарантино за камерой, Камбербэтч в седле, Иствуд — как всегда сам по себе

Финальный бой с Векной переживут не все? Чем закончится 5 сезон «Очень странных дел» – Дафферы намекали давно, но есть и другие версии

Гай Ричи не удержался — и попал в кадр: в фильмографии режиссера 33 работы, но и актером он успел побыть

«Не то что корова – люди горят»: 4 жутких фильма СССР не уступают «Иди и смотри» – у №3 рейтинг даже выше, целых 8.4

Если бы Уэнсдей работала с Винчестерами: у Netflix есть сериал о ночной охоте на нечисть — у него всего 1 сезон, но зрители требуют все 10

Комичные детективы и капитан в куртке с шипами: в СССР был свой киберпанк, и вышел он за годы до «Призрака в доспехах»

На их фоне «Великолепный век» почти документалка: в «Бриджертонах» — сплошная ложь, но самые дикие моменты из сериала оказались реальными

Проскурин обошелся с ней слишком жестоко: Глаголева не стерпела — и застращала всю съемочную группу «Выйти замуж за капитана»