Меню
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Постер сериала Супер Макс
1 постер
Киноафиша Сериалы Супер Макс

Супер Макс (2013 - 2013)

Super Maks 18+
Год выпуска 2013
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 23 минуты
Телеканал СТС
Продолжительность сериала 7 часов 40 минут

О чем сериал

Жизнь Максима Жданова состоит из забавных розыгрышей, безумных идей и экспериментов. Но все меняется, когда его семья переезжает в тихий пригородный поселок, где совершенно нечем заняться. А тут еще и в школе неприятности: после успешного прохождения тестирования учителя переводят Макса в класс для одаренных детей, рассмотрев в мальчике задатки вундеркинда. Одноклассники и друзья навешивают на него ярлык «ботаника», и Макс становится чужаком для обычных ребят. Максу совсем не по душе участь вундеркинда. В новом классе у него есть единственный друг Антон — типичный «ботаник», а в семье — три брата: старший Валера, который был отправлен в военную академию за свои поступки, средний Денис — настоящий хулиган и младший Алексей — фантазер и мамин любимчик. Вместе братья доставляют немало хлопот папе и маме, особенно маме, потому что именно она является главой семьи Ждановых. Папа порой сам превращается в пацана и принимает участие в шалостях детей, а соседи считают семью Ждановых не совсем нормальной. Макс это осознает и чувствует себя чужаком не только в школе, но и дома.

В ролях
В ролях
Елена Бирюкова
Елена Бирюкова
Вадим Утенков
Сергей Походаев
Артемий Шаффер
Тихон Бузников
Юлия Маргулис
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

0.0
Оцените 0 голосов
4.2 IMDb
Написать отзыв
Сезоны
Супер Макс - Сезон 1 Сезон 1
2013, 20 эпизодов
 
Отзывы о сериале
Пока нет отзывов, но ваше мнение может помочь другим
Написать отзыв
Кадры из сериал
Эту секретную «Фантастическую четверку» вы точно не видели: Marvel сняла ее в 90-х и решила скрыть от людей
Все началось с детских забав: собрали все игры по порядку с 1 по 3 сезон «Игры в кальмара»
Почему султан Сулейман отдал дочь за сына свинопаса? Такое могла потребовать у отца только Михримах
«Худший фильм всех времен и народов»: критики в СССР эту советскую комедию смешали с грязью — спустя годы россияне хвалят ее на все лады
Вытянули счастливый билетик: топ-5 фильмов, которые спасли карьеру почти что забытым актерам и вернули им былую славу
Новый Супермен рассказал, о какой роли до сих пор мечтает — она не из супергероики, но с фантастикой тоже связана
Дени Вильнев может поменять подход к адаптации «Дюны» в третьем фильме — на это намекают недавние новости кастинга
Классика Линча и жесткий триллер с Брэдом Питтом: лучшие детективные фильмы последних десятилетий, которые точно заставят поломать голову
«С каких пор ужастик превратился в комедию?»: новый «Хищник» даже не вышел, а фанаты уже бьют тревогу (и ждут кроссовер с «Чужим»)
«Хотел дать аниматорам передышку»: когда выйдет 3-й сезон «Поднятия уровня» — есть 2 варианта, и один пугает
Обнищал и взял в руки нож: новый фильм с Фронтменом из «Игры в кальмара» внезапно похож на... «Игру в кальмара» — но без тех самых кукол
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше