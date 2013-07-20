Жизнь Максима Жданова состоит из забавных розыгрышей, безумных идей и экспериментов. Но все меняется, когда его семья переезжает в тихий пригородный поселок, где совершенно нечем заняться. А тут еще и в школе неприятности: после успешного прохождения тестирования учителя переводят Макса в класс для одаренных детей, рассмотрев в мальчике задатки вундеркинда. Одноклассники и друзья навешивают на него ярлык «ботаника», и Макс становится чужаком для обычных ребят. Максу совсем не по душе участь вундеркинда. В новом классе у него есть единственный друг Антон — типичный «ботаник», а в семье — три брата: старший Валера, который был отправлен в военную академию за свои поступки, средний Денис — настоящий хулиган и младший Алексей — фантазер и мамин любимчик. Вместе братья доставляют немало хлопот папе и маме, особенно маме, потому что именно она является главой семьи Ждановых. Папа порой сам превращается в пацана и принимает участие в шалостях детей, а соседи считают семью Ждановых не совсем нормальной. Макс это осознает и чувствует себя чужаком не только в школе, но и дома.