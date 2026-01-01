Оповещения от Киноафиши
Скоро в прокате «Призрак в клетке» 1
Напомним вам о выходе в прокат любимых премьер и главных новостях прямо в браузере!
Меню
Русский
Отмена
Ваши билеты в личном кабинете
Киноафиша Сериалы Школа рока Награды

Награды и номинации «Школа рока»

Вся информация о сериале
Primetime Emmy Awards 2017 Primetime Emmy Awards 2017
Outstanding Children's Program
Номинант
 Outstanding Children's Program
Номинант
Primetime Emmy Awards 2016 Primetime Emmy Awards 2016
Outstanding Children's Program
Номинант
 Outstanding Children's Program
Номинант
2 из 3 зарядок для смартфонов в России опасны для жизни: меняйте свою срочно, если заметите даже 1 из этих 5 признаков
Жир больше не летит по всей кухне: 5 хитростей сохраняют плиту и фартук чистыми даже после жарки котлет (и рыбы)
5 капель на губку — и жирная кухонная плита снова сияет как летнее солнце: жир исчезает всего за 1 минуту
Прежде чем взяться за «Хрустальный», Глигоров выдал настоящий хит про апокалипсис — на 3 захватывающих сезона, с рейтингом 7,7
Этот сериал Netflix вышел ровно 10 лет назад, но в России до сих пор – №1: за полгода его смотрели чаще «Ландышей» и «Первого отдела»
Осторожно, возможны осадки в виде советской классики: сможете набрать 6/6 в этом «погодном» тесте по фильмам СССР?
Тот самый тест на знание цитат из «Мюнхгаузена»: 6 из 6 набрал бы только сам барон
Так вот кого сыграет Сэди Синк в новом «Человеке-пауке» — Marvel скрывали до последнего, но спойлер все же просочился в Сеть
Самый дикий рецепт пытались запретить зоозащитники, но все бестолку: в этом сериале Showtime его выдали с потрохами
«Счастливы вместе», пока не увидели результат теста: угадаете российские ситкомы по цитатам?
«Дельфин 3» на НТВ еще не вышел, но уже повторил главную ошибку «Невского»: «Ну зачем было его убивать? Дальше – не смотрю»
На этой веб-странице используются файлы cookie. Продолжив открывать страницы сайта, Вы соглашаетесь с использованием файлов cookie. Узнать больше