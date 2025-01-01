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Киноафиша Сериалы Филин 4

Филин 4 (2024 - …)

Filin 4 18+
Год выпуска 2024
Страна Россия
Всего сезонов 1 сезон
Эпизод длится 50 минут
Телеканал 5 канал
Продолжительность сериала 0 минут

О чем сериал

Главный герой сериала – Алексей Филиппов, но близкие зовут его Филин. Доктор работает за троих, при этом чувствует себя великолепно. Секрет его работоспособности в том, что он почти не спит. Десять лет назад Алексей попал в страшное ДТП, с тех пор в сутках ему доступно 24 часа. Почти год прошел с тех пор, как новый главврач больницы – мстительная и коварная Наталья Кузнецова отправила доктора Филиппова в «ссылку» – в больничный морг. Но времени на скуку у талантливого хирурга – травматолога нет. Помимо своей основной деятельности, он помогает бывшим коллегам, делится с ними опытом и советами. Тем временем в самой травматологии царит хаос.  Шипилов, которого назначили на место заведующего отделением вместо Филина, не справляется с работой, нервничает и упаковками пьет успокоительные препараты.  Черных потихоньку подыскивает себе место в других отделениях клиники. Медсестра Захарова разрывается между желанием остаться в Петербурге и бросить всё, уехать в провинцию, куда её так настойчиво зовут. Решиться на радикальные изменения Ольга пока не готова, ведь в больнице по-прежнему работает тот, к кому она давно неравнодушна.
 

В ролях
В ролях
Данила Якушев
Данила Якушев
Все актеры и съемочная группа

Рейтинг сериала

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6.7 IMDb
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Сезоны
Сезон 1
TBA,
 
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